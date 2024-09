El entorno multicloud y abierto actual requiere un modelo de seguridad diferente: zero trust. Zero trust implica mantener controles de acceso estrictos y no confiar en nadie de forma predeterminada, incluso aquellos que ya están dentro de su red. IBM ofrece muchas soluciones de seguridad zero trust que ayudan a proteger los datos y recursos al permitir que solo se pueda acceder a ellos de forma limitada y en las circunstancias correctas.