يمكن أن تتنوع الدوافع وراء الهجمات الإلكترونية، ولكن هناك ثلاث فئات رئيسية:

إجرامية سياسية شخصية

يسعى المهاجمون ذوو الدوافع الإجرامية إلى تحقيق مكاسب مالية من خلال سرقة الأموال أو سرقة البيانات أو تعطيل الأعمال. قد يقوم المجرمون إلكترونيون باختراق حساب مصرفي لسرقة الأموال مباشرة أو استخدام عمليات الاحتيال بالهندسة الاجتماعية لخداع الأشخاص لإرسال الأموال إليهم. قد يسرق المتسللون البيانات ويستخدمونها لارتكاب سرقة الهوية أو بيعها في الشبكة الخفية أو الاحتفاظ بها للحصول على فدية.

الابتزاز هو أسلوب آخر يتم استخدامه. قد يستخدم المتسللون برامج الفدية أو هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS) أو الأساليب الأخرى لإحتجاز البيانات أو الأجهزة كرهينة حتى تدفع الشركة الفدية. ومع ذلك، وفقًا لمؤشر X-Force Threat Intelligence Index الأخير، فإن 32% من الحوادث الإلكترونية تضمنت سرقة وبيع البيانات بدلاً من التشفير بغرض الابتزاز.

المهاجمون بدوافع شخصية مثل الموظفين الساخطين الحاليين أو السابقين، يسعون في المقام الأول إلى الانتقام من إهانة متصورة. قد يستولون على الأموال أو يسرقون بيانات حساسة أو يعطلون أنظمة الشركة.

غالبًا ما يرتبط المهاجمون ذوو الدوافع السياسية بالحرب الإلكترونية أو الإرهاب الإلكتروني أو "القرصنة الإلكترونية". في الحرب الإلكترونية، غالبًا ما يستهدف الفاعلون من الدول القومية الوكالات الحكومية لأعدائهم أو البنية التحتية الحيوية. على سبيل المثال، منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، شهدت كلتا الدولتين سلسلة من الهجمات الإلكترونية ضد المؤسسات الحيوية. قد لا يتسبب المتسللون النشطاء، الذين يطلق عليهم "القراصنة"، في أضرار جسيمة لأهدافهم. وبدلاً من ذلك، فإنهم عادةً ما يسعون إلى جذب الانتباه لقضاياهم من خلال الإعلان عن هجماتهم للجمهور.

تتضمن دوافع الهجمات الإلكترونية الأقل شيوعًا التجسس الصناعي، حيث يسرق المتسللون الملكية الفكرية للحصول على ميزة غير عادلة على المنافسين، والمتسللين "الناشطين" الذين يستغلون نقاط ضعف النظام لتحذير الآخرين منها. بعض المتسللين يمارسون القرصنة بدافع التسلية، مستمتعين بالتحدي الفكري.