يجب على قادة الأعمال إدراك أهمية دعم السحابة الهجينة، مع الاعتراف بالواقع الذي يشير إلى أن المؤسسات الحديثة غالبًا ما تحتاج إلى مزيج من البيئات السحابية والمحلية لدعم تخزين البيانات والتطبيقات الخاصة بها. والحقيقة هي أن أعباء العمل المختلفة لها احتياجات مختلفة لتعمل بكفاءة.

وهذا يعني أنه لا يمكن وضع جميع أعباء العمل في مكان واحد، سواء أكانت في البيئات المحلية أم السحابة العامة أم الخاصة أم على الحافة. أحد الأمثلة على ذلك هو تعاوننا مع CrushBank. تستخدم المؤسسة watsonx لتبسيط عمليات المكتب باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال تزويد موظفي تكنولوجيا المعلومات بمعلومات محسَّنة. وقد أدى ذلك إلى تحسين الإنتاجية، ما أدى في النهاية إلى تعزيز تجربة العملاء. تُدير استراتيجية السحابة الهجينة المخصصة الأمن وانتقال البيانات والأداء، ما يُتيح لفريقك التركيز على أعمالهم بدلًا من إدارة تكنولوجيا المعلومات.

يبدأ كل شيء بإنشاء بيئة XaaS سحابية هجينة من خلال تعزيز قدرات حماية البيانات لدعم خصوصية وأمن بيانات التطبيقات، دون الحاجة إلى تعديل التطبيق نفسه. في IBM، يُعَد الأمن والامتثال محور كل ما نقوم به.

قمنا مؤخرًا بتوسيع IBM® Cloud Security and Compliance Center، وهي مجموعة من حلول الأمان والامتثال السحابية المحدَّثة المصممة لمساعدة المؤسسات على التخفيف من المخاطر وحماية البيانات عبر بيئات وأعباء العمل الهجينة ومتعددة السحابات. في عصر XaaS هذا، حيث تُعَد البيانات شريان الحياة للتحول الرقمي، فإن الاستثمار في حماية البيانات القوية يُعَد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.