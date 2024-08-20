يمكِّن نظام التحكم في الوصول استنادًا إلى الأدوار المؤسسات من اتباع نهج دقيق لإدارة الهوية والوصول مع تبسيط عمليات التفويض وسياسات التحكم في الوصول. على وجه التحديد، يساعد التحكم في الوصول استنادًا إلى الأدوار المؤسسات على:

تخصيص الأذونات بفعالية أكبر

الحفاظ على الامتثال

حماية البيانات الحساسة

تخصيص الأذونات بفعالية أكبر

يلغي نظام التحكم في الوصول استنادًا إلى الأدوار الحاجة إلى تزويد كل مستخدم على حدة بمجموعة مخصصة من أذونات المستخدم. بدلاً من ذلك تحدد الأدوار، المعينة في نظام التحكم في الوصول استنادًا إلى الأدوار، حقوق الوصول. تسهِّل هذه العملية على المؤسسات إلحاق الموظفين بالعمل أو فصلهم منه، وتحديث المهام الوظيفية وتحويل العمليات التجارية.



تتضمن ميزات نظام التحكم في الوصول استنادًا إلى الأدوار أيضًا القدرة على إضافة أذونات الوصول بسرعة للمتعاقدين والبائعين وغيرهم من المستخدمين التابع لأطراف ثالثة. على سبيل المثال، قد يمنح تعيين دور التسويق المشترك لشريك أعمال خارجي حق الوصول إلى قواعد البيانات المتعلقة بالمنتج باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API). بهذه الطريقة، يمكن أن يصل المستخدم إلى المعلومات التي يحتاج إليها من دون الكشف عن أي موارد سرية للشركة.

الحفاظ على الامتثال



يساعد تطبيق نظام التحكم في الوصول استنادًا إلى الأدوار على امتثال الشركات للوائح حماية البيانات مثل: التفويضات التي تغطي الخدمات المالية ومؤسسات الرعاية الصحية. يوفر نظام التحكم في الوصول استنادًا إلى الأدوار الشفافية للجهات التنظيمية في ما يتعلق بالأشخاص الذين يصلون إلى المعلومات الحساسة أو يعدلونها وتوقيت ذلك وكيفيته.

حماية البيانات الحساسة

تساعد سياسات التحكم في الوصول استنادًا إلى الأدوار على مواجهة ثغرات الأمن الإلكتروني من خلال فرض مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات (PoLP). وفق مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات، تمنح أدوار المستخدمين حق الوصول إلى الحد الأدنى من الأذونات المطلوبة لإكمال مهمة أو إنجاز عمل. على سبيل المثال، قد يكون لدى المطور المبتدئ إذن بالعمل على مصدر الرمز للتطبيق، ولكن لا يمكنه إجراء تغييرات من دون موافقة المشرف.

من خلال الحد من الوصول إلى البيانات الحساسة، يساعد نظام التحكم في الوصول استنادًا إلى الأدوار على منع فقدان البيانات بشكل غير مقصود واختراقات أمن البيانات المتعمدة. على وجه التحديد، يساعد نظام التحكم في الوصول استنادًا إلى الأدوار على الحد من الحركة الجانبية، وهي الحالة التي يستخدم فيها المخترقون متجه وصول أولي إلى الشبكة لتوسيع نطاق وصولهم تدريجيًا عبر النظام.

وفق مؤشر X-Force® Threat Intelligence Index، فإن إساءة استخدام الحسابات الصالحة –التي يستولي فيها المخترقون على حسابات المستخدمين الشرعيين ويستخدمون امتيازاتهم لإلحاق الضرر– هي أكثر متجهات الهجمات الإلكترونية شيوعًا. يقلل نظام التحكم في الوصول استنادًا إلى الأدوار الضرر الذي يمكن أن يُحدثه المخترق بحساب المستخدم من خلال تقيد ما يمكن لهذا الحساب الوصول إليه في المقام الأول.

بالمثل، تعد التهديدات الداخلية أحد أكثر الأسباب المكلفة التي تؤدي إلى اختراق أمن البيانات. وفق تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات، بلغ متوسط تكلفة الاختراقات الناتجة عن الهجمات الداخلية الخبيثة 4,99 ملايين دولار أمريكي، وهو أعلى من متوسط إجمالي تكلفة الاختراقات البالغ 4,88 ملايين دولار أمريكي.

من خلال تقييد أذونات المستخدم، يجعل نظام التحكم في الوصول استنادًا إلى الأدوار من الصعب على الموظفين إساءة استخدام امتيازات الوصول الخاصة بهم بشكل ضار أو غير مسؤول لإلحاق الضرر بالمؤسسة.