ما المقصود بالأمن السحابي؟

في الشركات الحديثة، كان هناك انتقال متزايد إلى البيئات القائمة على السحابة ونماذج الحوسبة القائمة على الحوسبة السحابية: البنية التحتية كخدمة (IaaS)، والمنصة كخدمة (PaaS)، والبرمجيات كخدمة (SaaS). إن الطبيعة الديناميكية لإدارة البنية التحتية، وخاصة في تطبيقات وخدمات التوسع، يمكن أن تجلب العديد من التحديات للمؤسسات عند توفير الموارد الكافية لإداراتها. تتيح النماذج المقدمة "كخدمة" هذه للمؤسسات القدرة على تفريغ العديد من المهام التي تستغرق وقتًا طويلًا والتي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات.

ومع استمرار الشركات في الترحيل إلى السحابة، أصبح فهم متطلبات الأمان للحفاظ على البيانات آمنة أمرًا بالغ الأهمية. وفي حين يمكن لمزودي خدمات الحوسبة السحابية التابعين لجهات خارجية أن يتولوا إدارة هذه البنية التحتية، فإن مسؤولية أمن أصول البيانات والمساءلة لا تُوكل إليها بالضرورة.

بشكل افتراضي، يتبع معظم مزودي الخدمات السحابية أفضل ممارسات الأمان ويتخذون خطوات فعالة لحماية سلامة خوادمهم. ومع ذلك، يتعين على المؤسسات مراعاة اعتباراتها الخاصة عند حماية البيانات والتطبيقات وأعباء العمل التي تعمل على السحابة.



أصبحت التهديدات الأمنية أكثر تقدمًا مع استمرار تطور المشهد الرقمي. تستهدف هذه التهديدات بشكل صريح مزودي الحوسبة السحابية بسبب عدم قدرة المؤسسة بشكل عام على الرؤية فيما يتعلق بالوصول إلى البيانات ونقلها. ودون اتخاذ خطوات فعالة لتحسين أمان السحابة، قد تواجه المؤسسات مخاطر كبيرة تتعلق بالحوكمة والامتثال عند إدارة معلومات العملاء، بغض النظر عن مكان تخزينها.



يجب أن يكون أمن السحابة موضوعًا مهمًا للمناقشة بغض النظر عن حجم مؤسستك. تدعم البنية التحتية السحابية جميع جوانب الحوسبة الحديثة تقريبًا في جميع الصناعات وعبر قطاعات متعددة.



ومع ذلك، فإن نجاح اعتماد الحوسبة السحابية يعتمد على وضع التدابير المناسبة للدفاع ضد الهجمات الإلكترونية الحديثة. وبغض النظر عما إذا كانت مؤسستك تعمل في بيئة سحابية عامة أو خاصة أو هجينة، فإن حلول أمان السحابة وأفضل الممارسات ضرورية للحفاظ على استمرارية الأعمال.