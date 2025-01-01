يؤدي ترحيل أعباء العمل من البنية التحتية المحلية إلى السحابة العامة إلى تحسين أداء تطبيقاتك، ورفع مستوى موثوقيتها، وزيادة أمنها، مع خفض التكاليف. ومع كل هذا، إذا لم تتمتع فِرق العمل بإمكانية الرؤية الواضحة والكاملة لمجريات تجربة المستخدم النهائي قبل عملية الترحيل وأثنائها وبعدها، فقد تظهر مشكلات في الأداء تؤدي إلى ابتعاد جمهورك عنك.

يؤهلك الترحيل السحابي باستخدام منصة IBM® Instana® Observability إلى تحقيق النجاح في كل مراحل عملية الترحيل السحابي (التخطيط والانتقال والتشغيل) للتأكد من عمل تطبيقاتك وبنيتك التحتية بكل سلاسة وكفاءة بحيث لا يفوت المستخدمين أي شيء. بدءًا من وضع خطوط أساس الأداء واختيار الحجم المناسب للبنية التحتية وحتى تحديد العوائق ومراقبة تجربة المستخدم النهائي، تتناول منصة Instana كل خدمات الترحيل السحابي.