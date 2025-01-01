مراقبة السحابة
راقب أداء النظام البنائي للسحابة الأصلية لديك لتسريع جهود التحديث
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رسم توضيحي يصور لقطة شاشة للمنتج، ويتضمن طرق عرض لوحة معلومات مراقبة السحابة لـ AWS وAzure وGoogle Cloud
رؤية في الوقت الفعلي للبيئات السحابية

إن ترحيل تطبيقاتك والبنية التحتية والخدمات إلى السحابة ليس كافيًا لنجاح خارطة طريق التحول الرقمي الخاصة بك. تحتاج إلى استراتيجية فعَّالة لتحديث السحابة لتتبُّع مقاييس الأداء الرئيسية -مثل وقت الاستجابة واستخدام الموارد ومعدلات الخطأ- لتحديد المشكلات المحتملة التي قد تؤثِّر في موارد السحابة لديك.

يمكِّن IBM Instana Observability فرق تكنولوجيا المعلومات لديك من مراقبة وإدارة الموارد السحابية بشكل استباقي عبر منصات متعددة، مثل AWS وSAP وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform. استخدِم Instana للتعرُّف على المشكلات وإصلاحها بسرعة قبل أن تؤثِّر في المستخدمين النهائيين. بالإضافة إلى ذلك، احصل على رؤى في الوقت الفعلي لتحسين الأداء وتحسين استخدام الموارد وتجربة المستخدم.
محتوى مميَّز IBM Instana Cloud Monitoring منصات مراقبة السحابة التي تدعمها Instana مراقبة تطبيقات SAP BTP السحابية الأصلية
الفوائد %30 التحسُّن في متوسط زمن الإصلاح

تتمتع الآن Tata Play Broadband برؤى متعمقة وسياقية حول أداء تطبيقاتها.

 اقرأ البيان الصحفي %15 تجنُّب الحوادث بشكل استباقي

باستخدام Instana وTurbonomic، تقوم APIS IT بتخفيف الضغط عن إدارة أداء التطبيقات.

 اقرأ دراسة الحالة %21 مهندسو تكنولوجيا معلومات أكثر إنتاجية

توصَّلت IDC إلى أن Instana يعزِّز إنتاجية مهندسي تكنولوجيا المعلومات بشكل ملحوظ لدى العملاء.

 اقرأ ملخص IDC

المزايا

المعالجة المؤتمتة للحوادث تحليل السبب الأساسي تسريع عمليات المراقبة مراقبة البُنى التحتية
حالات الاستخدام ذات الصلة واجهة واحدة للمراقبة الشاملة مراقبة الحاويات الترحيل السحابي
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك تمكين أداء إلغاء قفل تطبيق السحابة الأصلية باستخدام قابلية الملاحظة المؤتمتة المستندة بالذكاء الاصطناعي.

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