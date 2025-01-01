تعد الواجهة الواحدة للمراقبة الشاملة استراتيجية فريدة لإدارة الشبكة وعمليات تقنية المعلومات، وتُستخدم لدمج أدوات المراقبة وموجزات البيانات المتعددة في واجهة واحدة، مما يمنح فِرق عمليات تقنية المعلومات رؤية موحَّدة للتأكد من سلامة التطبيقات والشبكات والأنظمة وأدائها. تتيح لك ميزة IBM Instana Observability إمكانية القيام بكل هذا وأكثر.

توفر Instana عرضًا مركزيًا لمكونات منظومة تقنية المعلومات بالكامل بفضل سهولة تكاملها مع بيئات تطبيقاتك وبنيتك التحتية ودمج بيانات الأداء من عدة أدوات في لوحة معلومات واحدة. تتيح هذه الواجهة الموحدة للمراقبة لفِرق تقنية المعلومات لديك سهولة ربط المقاييس وعمليات التتبع والسجلات بسهولة في الوقت الفعلي. وكذلك بفضل التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل السبب الجذري التلقائي، تساعدك Instana على تحديد المشكلات وحلها قبل أن تصبح مشكلات حرجة، مما يتيح الأداء الأمثل والتوفر العالي لمنظومة تقنية المعلومات بأكملها.