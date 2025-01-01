ليس من السهل ضمان سلامة وأداء تطبيقاتك وفق مستويات الخدمة المحددة، إلى جانب مواكبة البيئات الديناميكية الحديثة. لمراقبة مجموعة التطبيقات الحديثة -بما في ذلك تطبيقات السحابة الأصلية، والحاويات والخدمات المصغرة والاعتمادات المتبادلة شديدة التعقيد- تحتاج إلى قدرات تتجاوز المراقبة اليدوية والمنعزلة والتي غالبًا ما تكون دون سياق والتي تقدمها أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) التقليدية.

باستخدام IBM Instana Observability، يمكنك ملاحظة المؤسسية بأكملها، ومن ثم يُتاح لك رؤية سريعة ومؤتمتة وسياقية حول سلامة وتوافر بيئة التطبيق بالكامل. وهو يُمكِّن فرقك من إجراء التشخيصات، وتقليل وقت الاستجابة، وتحسين أداء التطبيقات، وتسريع مسارات التكامل المستمر والنشر المستمر (CI-CD)، ما يساهم في تقديم تجربة عملاء استثنائية.

