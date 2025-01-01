تستطيع منصة IBM Instana Observability اكتشاف مخاطر التطبيقات والأعمال التي تؤثِّر في تجربة العملاء. وعند دمجها مع برنامج IBM Turbonomic، تُمكِّن المستخدمين من ربط أهداف مستوى الخدمة (SLOs) للتطبيقات مع تخصيص الموارد في البنية التحتية الأساسية، وأتمتة إجراءات التخصيص الديناميكي لمنصة IBM Turbonomic لضمان استمرار أداء التطبيقات.
الكيانات
تطبيقات الأعمال
معاملات الأعمال
الخدمات
عنصر التطبيق
حاوية
جهاز افتراضي
المقاييس
وقت الاستجابة
وقت المعاملة
وحدة المعالجة المركزية الافتراضية (vCPU)
الذاكرة الافتراضية (vMem)
السعة المتبقية لجمع النفايات
كومة
الإجراءات الصادرة
يُعَد تكامل Instana Observability إحدى عمليات التكامل المتعددة لإدارة أداء التطبيقات المتاحة على منصة IBM Turbonomic. تمكَّن من الاتصال بأدوات إدارة التطبيقات واستخدام مقاييس التطبيقات لتوجيه وأتمتة القرارات الذكية لتخصيص الموارد.
يُتيح استخدام مقاييس التطبيق لاتخاذ قرارات موارد أكثر ذكاءً.
يُساعد في الحصول على الرؤية والمعرفة والإجراءات التلقائية لضمان أداء التطبيقات بصورة مستمرة.
يسمح باستخدام مقاييس الأداء من التطبيقات وقواعد البيانات التي تجمعها New Relic لاتخاذ قرارات موارد أكثر ذكاءً.
يتيح تتبع المقاييس وجمعها في الوقت الفعلي، ما يُساعد تلقائيًا في ضمان أداء التطبيق.
يوفّر إمكانية المراقبة الشاملة والإجراءات التلقائية ما يضمن الأداء الأمثل لجميع التطبيقات.