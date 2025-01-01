حلول الذكاء الاصطناعي انتقِل من التجارب الأولية للذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي مصممة للأعمال

نماذج الذكاء الاصطناعي ابدأ باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الفعَّالة من حيث التكلفة، والمصممة خصيصًا للأعمال والمهيأة للتوسع

Consulting شارك مع IBM Consulting لتصميم مؤسسات ذات أداء متميز وبنائِها وتشغيلها

التحليلات تمكَّن من دعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات في عملك

التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات اكتشف كيف تُسهم حلول الأتمتة في زيادة الإنتاجية مع الحفاظ على التحكم في التكاليف

الحوسبة والخوادم تعامَل مع أعباء العمل الحساسة وحافِظ على الأمان والموثوقية والتحكم في البنية التحتية لتقنية المعلومات بمؤسستك بالكامل

قواعد البيانات تمكَّن من تشغيل تطبيقاتك، وتحليلاتك وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك باستخدام قواعد البيانات في أي بيئة سحابية