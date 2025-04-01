IBM SPSS Statistics
بسّط عملية تحليل البيانات باستخدام حل إحصائي بديهي وسهل الاستخدام لاتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
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استمِد الإجراءات الإستراتيجية من معارف بياناتك

يوفر برنامج IBM® SPSS® Statistics تحليلاً إحصائيًا متقدمًا للمستخدمين باختلاف مستوى خبرتهم. من خلال تقديم مجموعة شاملة من القدرات، يوفر البرنامج مرونة وسهولة في الاستخدام تتجاوز البرامج الإحصائية التقليدية. 

بفضل واجهته سهلة الاستخدام، يتيح لك SPSS Statistics:

  • إدارة مجموعات البيانات الضخمة وتحليلها.
  • استخدام الإجراءات الإحصائية المتقدمة وتقنيات النمذجة.
  • التنبؤ بسلوكيات العملاء.
  • التنبؤ باتجاهات السوق.
  • اكتشاف الاحتيال لتقليل مخاطر الأعمال.
  • إجراء أبحاث موثوقة لاستخلاص استنتاجات دقيقة.
  • تحسين الإستراتيجيات التنظيمية.
IBM SPSS Statistics

احصل على أحدث المعلومات حول إصدار SPSS Statistics 30.0.0 - اقرأ مدونة المجتمع!
المدونة
اقرأ المزيد عن توحيد القوة الإحصائية باستخدام SPSS Statistics وR وPython اطّلع على العروض المتاحة للطلاب والمعلمين
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المزايا
واجهة سهلة الاستخدام

قم بإعداد البيانات وتحليلها من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام مع خاصية سحب ووضع، ما يؤدي إلى إلغاء الحاجة إلى كتابة الرموز.
إدارة البيانات المبسطة

ادمج إدارة البيانات مع التحليل الإحصائي من خلال استيراد البيانات وتنقيحها ومعالجتها داخل بيئتك التحليلية.
التحليل الشامل

إجراء الإحصاء الوصفي وتحليلات الانحدار، وتصور أنماط البيانات المفقودة، وتلخيص توزيعات المتغيرات، كل ذلك ضمن حل شامل.
التحليلات التنبؤية المتقدمة

استخدم إمكانات النمذجة التنبؤية للتنبؤ بالاتجاهات والنتائج بشكل دقيق، وتعزيز تخطيط أعمالك وأبحاثك.
مخرجات قابلة للتخصيص

خصّص مخرجات التحليل والتقارير وفقًا لاحتياجاتك المحددة باستخدام المخططات والرسوم البيانية والجداول القابلة للتخصيص، ما يؤدي إلى تحسين عروضك التقديمية ومعارفك.
تكامل مفتوح المصدر

وسّع بنية SPSS باستخدام لغتي البرمجة R وPython من خلال ملحقات مُعدة مسبقًا أو نصوص مخصصة لتحليل البيانات وعرضها حسب احتياجاتك.

المزايا

مساعدتك على تحقيق المزيد من أهدافك بسرعة وكفاءة أكبر.

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إصدارات المنتج

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إصدارات تجارية لـ IBM SPSS Statistics

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IBM SPSS Statistics للمؤسسات الأكاديمية

تقدم IBM وسيلة للمؤسسات الأكاديمية لتوسيع نطاق استخدامها لـ SPSS Statistics لأغراض التدريس والتعلم باستخدام إصدار SPSS Statistics Campus Edition.

IBM SPSS Statistics GradPack and Faculty Packs

تعلم كيفية استخدام التحليل الإحصائي وبناء المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل. تتوفر أسعار خاصة للطلاب.

طرق الشراء

لستَ متأكدًا بعد من خطة المنتج المناسبة لك؟ يمكنك إجراء هذا التقييم القصير واكتشاف الخطة الموصى بها التي تناسب إدارة نقاط النهاية لديك؛ لتحقيق الإنتاجية المرجوة وتلبية احتياجات عملك أو احتياجاتك الشخصية.

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بسّط تجربة التدريس والتعلم في مؤسستك الأكاديمية من خلال الترخيص على مستوى الموقع مع IBM SPSS Statistics Campus Edition.

المؤسسات الأكاديمية
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الطلاب المعلمون
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عرض توضيحي تفاعلي

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الخطوات التالية
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المزيد من الطرق للاستكشاف مجتمع SPSS Statistics فيديو العرض التوضيحي التوثيق المزايا الدعم الموارد
الحواشي

*الأسعار المعروضة تُشير إلى المستخدم ذي الاشتراك الشهري بالدولار الأمريكي، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشتمل على أي ضرائب ورسوم مُطبقة، أو تكلفة أي مزايا إضافية، وتخضع لمدى توفّر عرض المنتج في المنطقة المحلية.