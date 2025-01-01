يعزز IBM SPSS Statistics قدرة الشركات على الحفاظ على تنافسيتها في الأسواق العالمية الديناميكية، حيث تؤدي تغيّرات تفضيلات المستهلكين إلى ضرورة جذب عملاء جدد والاحتفاظ بهم، مع تحسين تجربة العملاء بشكل عام. وبفضل استخدام SPSS Statistics، يمكن لقطاعات مثل البيع بالتجزئة، والتجارة الإلكترونية، والاتصالات، والسفر، والتعليم تحليل سلوك المستهلكين، واستخلاص أفضل الرؤى، وتصميم تجربة العملاء. يساعد حلّنا في تعزيز النجاح طويل الأجل من خلال إنشاء حملات موجهة وعروض مخصصة بهدف تحسين رضا العملاء.
لنرَ إلى أي مدى يمكن أن تساعد تدابير النماذج الخطية العامة (GLM) المتكررة في تقييم فعالية العروض الترويجية.
يتيح لك التقسيم الدقيق للعملاء وتحليل سلوكهم تصميم حملات وعروض مخصصة، وتحسين تجربة المستخدم. ويُسهم هذا النهج في تحسين عملية اكتساب العملاء عبر جذب الفئة المستهدفة برسائل مصممة بعناية، إلى جانب تعزيز فهم أعمق لسلوك المستهلك.
تُساعد التحليلات التنبؤية ضمن الأدوات الإحصائية على توقّع الاتجاهات وتحديد احتياجات العملاء المستقبلية. ومن خلال الكشف المبكر عن الأنماط والتفضيلات، يمكنك التواصل استباقيًا مع العملاء المحتملين عبر نقاط الاتصال الممكنة، والتفوق على المنافسين من خلال تحسين مؤشرات الأداء الرئيسية واتخاذ قرارات مدروسة.
كما يُساعد تحديد القنوات والفئات ذات التأثير العالي على تبسيط الاستراتيجية التسويقية الشاملة. يمكّنك ذلك من تخصيص الموارد بطريقة أكثر فعالية، وزيادة العائد على الاستثمارات التسويقية، وزيادة معدلات التحويل.