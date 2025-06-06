تعزيز اتخاذ قرارات سياسية أكثر ذكاءً

تعزيز ثقة الجمهور من خلال الحوكمة المدعومة بالبيانات

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مبنى أبيض كبير مع قبة وأعمدة مقابل سماء زرقاء.

ما هو التالي لبرنامج IBM SPSS Statistics – الإصدار 31

تعرف على ما الذي يجعل الإصدار 31 قوياً للغاية.

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وتعتمد الحكومة على IBM® SPSS® Statistics لتحسين الخدمات العامة وتعزيز رضا المواطنين وتحسين تخصيص الموارد. يساعد في تحليل مجموعات البيانات المعقدة واستخراج رؤى ذات مغزى واتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بالسياسة. من تقييم تأثير البرامج الاجتماعية والكشف عن الاحتيال، إلى التنبؤ بمتطلبات القطاع العام وتحسين الاستراتيجية، يتيح هذا الحل الدقة ويعزز المساءلة. من خلال الاستفادة من IBM SPSS Statistics، يمكن للحكومة تعزيز فعالية السياسات، وتعزيز التخطيط الاقتصادي وضمان شفافية الحوكمة—مما يحقق فائدة قابلة للقياس للمجتمعات والمواطنين.
الفوائد
تحسين السياسات القائمة على البيانات

تحليل البيانات العامة لصناعة القرار فيما يتعلق بالسياسات والبرامج. من خلال تقييم فعالية السياسات وتحديد الثغرات والتنبؤ بالنتائج المحتملة، يمكن للحكومة تحسين تقديم الخدمات وضمان تخصيص الموارد في المجالات التي تُحدث فيها تأثيرًا كبيرًا.   

 تعرف على المزيد حول IBM SPSS Statistics Decision Trees
إدارة المخاطر الاستباقية والكشف عن الغش

تحديد المخالفات في المعاملات المالية والامتثال الضريبي والسلامة العامة. ومن خلال اكتشاف المخاطر في وقت مبكر، يمكن للوكالات منع الاحتيال وتحسين التدابير الأمنية وتحسين الاستراتيجية لتعزيز ثقة الجمهور والكفاءة التشغيلية.   

 تعرَّف على المزيد حول IBM SPSS Statistics Neural Networks
التخصيص الأمثل للموارد وفعالية التكاليف

ضمان التوزيع الفعال للموارد على مستوى القطاع العام والصحة والتعليم والبنية التحتية والاستجابة للطوارئ. من خلال الاستفادة من الرؤى القائمة على البيانات، يمكن للحكومة توقع الاحتياجات المستقبلية وتقليل الهدر وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. 

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التطبيقات

تحسين تخصيص الموارد تعزيز اعتماد الخدمات الرقمية توقعات دقيقة للميزانية تقييم تأثير السياسات
الخطوات التالية
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