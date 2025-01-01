الجداول المخصصة
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شاشة المنتج، تلخيص البيانات بأنماط مختلفة
ما الذي يمكن أن يقدِّمه SPSS Custom Tables لعملك؟

يُتيح لك حل IBM SPSS Custom Tables تلخيص بيانات IBM SPSS Statistics وعرض تحليلاتك في شكل جداول عالية الجودة جاهزة للتقديم.

  • كما يوفر لك قدرات تحليلية لمساعدتك على التعلم من بياناتك، ويمنحك ميزات متقدمة تمكِّنك من إنشاء جداول يمكن للأشخاص قراءتها وتفسيرها بكل سهولة. 
  • يتيح لك هذا الحل استخدام المخرجات وعرض نتائج الاستطلاع باستخدام التداخل، والتكديس، وفئات الاستجابة المتعددة. 
  • يمكنك أيضًا إدارة القيم المفقودة وتغيير التسميات والتنسيقات.

يتم تضمين هذه الوحدة في إصدار SPSS Standard المحلي وفي الوظيفة الإضافية Custom Tables وIBM SPSS Advanced Statistics كما هو مفصل في خطط الاشتراك.

 
عرض توضيحي تفاعلي

جرّب جولة المنتج التفاعلية لـ SPSS Statistics لمعرفة كيف يمكنك أن استخراج المعارف القابلة للتنفيذ بسهولة لتحسين قراراتك.
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تسليط الضوء على الميزات
واجهة المستخدم الرسومية

تتوفر واجهة بناء الجداول باستخدام السحب والوضع والتي تمكِّنك من اختيار المتغيرات والخيارات بدلًا من استخدام العديد من القوائم والنوافذ المنبثقة مع مختلف أنواع الجداول.
إحصائيات موجزة

احصل على أكثر من 160 إحصائية تلخيصية تشمل مجالات الثقة والأخطاء المعيارية. احسب الإحصائيات لكل خلية أو كل مجموعة فرعية أو جدول ونِسب المتغيرات الدخيلة.
التحكم في المحتوى

يمكنك تنظيم المتغيرات الدخيلة على أي مستوى وإجراء جدولة متقاطعة للمتغيرات المستقلة المتعددة في الجدول الواحد. استعرض الترددات لمتغيرات متعددة جنبًا إلى جنب مع جداول الترددات.
مخرجات الجدول

يمكنك عرض إحصائيات متعددة في الصفوف أو الأعمدة أو الطبقات وعرض نتائج الاختبارات المهمة مباشرةً في مخرجات جداول مخصصة بدلًا من عرضها في جدول مستقل.
الوصول إلى مجموعة متنوعة من الميزات

يتضمن SPSS Custom Tables ميزات تساعدك على تلخيص البيانات وتفسيرها، واستخدام المخرجات وإدارة القيم المفقودة.

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التفاصيل الفنية
متطلبات البرنامج
  • بالنسبة إلى الأنظمة المحلية: اشترِ إصدار Standard.
  • بالنسبة إلى خطط الاشتراك: اشترِ الإصدار الإضافي Custom Tables وAdvanced Statistics.
متطلبات الأجهزة
  • المعالج: 2 جيجاهرتز أو أسرع
  • الشاشة: 1024*768 أو أعلى
  • الذاكرة: مطلوب 4 جيجابايت من ذاكرة RAM، ويوصى بـ 8 جيجابايت من ذاكرة RAM أو أكثر
  • مساحة القرص: 2 جيجابايت أو أكثر
الخطوات التالية

استمتِع بواجهة سهلة بديهية وميزات قوية دون أي تكلفة.

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