الجداول المخصصة

يُتيح لك حل IBM SPSS Custom Tables تلخيص بيانات IBM SPSS Statistics وعرض تحليلاتك في شكل جداول عالية الجودة جاهزة للتقديم.
يتم تضمين هذه الوحدة في إصدار SPSS Standard المحلي وفي الوظيفة الإضافية Custom Tables وIBM SPSS Advanced Statistics كما هو مفصل في خطط الاشتراك.
جرّب جولة المنتج التفاعلية لـ SPSS Statistics لمعرفة كيف يمكنك أن استخراج المعارف القابلة للتنفيذ بسهولة لتحسين قراراتك.
تتوفر واجهة بناء الجداول باستخدام السحب والوضع والتي تمكِّنك من اختيار المتغيرات والخيارات بدلًا من استخدام العديد من القوائم والنوافذ المنبثقة مع مختلف أنواع الجداول.
احصل على أكثر من 160 إحصائية تلخيصية تشمل مجالات الثقة والأخطاء المعيارية. احسب الإحصائيات لكل خلية أو كل مجموعة فرعية أو جدول ونِسب المتغيرات الدخيلة.
يمكنك تنظيم المتغيرات الدخيلة على أي مستوى وإجراء جدولة متقاطعة للمتغيرات المستقلة المتعددة في الجدول الواحد. استعرض الترددات لمتغيرات متعددة جنبًا إلى جنب مع جداول الترددات.
يمكنك عرض إحصائيات متعددة في الصفوف أو الأعمدة أو الطبقات وعرض نتائج الاختبارات المهمة مباشرةً في مخرجات جداول مخصصة بدلًا من عرضها في جدول مستقل.
يتضمن SPSS Custom Tables ميزات تساعدك على تلخيص البيانات وتفسيرها، واستخدام المخرجات وإدارة القيم المفقودة.