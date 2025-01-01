منتجات IBM

اكتشف أنماطًا ورؤى ذات دلالة من البيانات وتمكن من تفسيرها ومشاركتها.
تمكين الكفاءة وتحسينها في مؤسستك باستخدام هذه الحلول.
تمكين الوصول السريع عند الطلب إلى الموارد والبيانات المشتركة المعالجة بالحاسب.
دعنا نضيف الأمان إلى كل شيء، لكي تتخلص من كل الشكوك.
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اكتشف، وجرّب واشترِ البرامج المعتمدة القائمة على الحاويات. يمكنك النشر على أي مجموعة من مجموعات Red Hat OpenShift - سواء أكانت عامة أو خاصة، وعلى السحابة أو في مقر العمل.