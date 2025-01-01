احصل على رصيد مجاني بقيمة 1,000 دولار أمريكي لاستخدامه في ما يصل إلى 14 خدمة مختلفة ضمن IBM Cloud VPC، بما في ذلك الخوادم الافتراضية والمخصصة، والحوسبة السرية باستخدام Intel SGX، وتخزين الكتل والملفات، وموازنات التحميل، والمزيد. اقرأ المدونة لمعرفة المزيد. استخدِم الرمز الترويجي VPC1000
احصل على خصم يصل إلى 83% على خوادم Intel Xeon 2174G IBM Cloud Bare Metal Server. استخدم كود الخصم SCALENOW1
وفِّر ما يصل إلى 69% على خوادم IBM Cloud Bare Metal Servers، بما في ذلك Intel Xeon 4210 وIntel Xeon 5218 وIntel Xeon 6248 وIntel Xeon 6434 وIntel Xeon 8260 وIntel Xeon 8474. استخدِم الرمز الترويجي SCALENOW2.
حسابك المجاني على IBM Cloud هو حساب دفع حسب الاستخدام ويتضمن إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 منتجًا يضم طبقة مجانية. ستحصل أيضًا على أرصدة بقيمة 200 دولار أمريكي لتستخدمها في التطبيقات والخدمات كهدية منّا.
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الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع إلى توفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية. بعد الفترة الأولية، سيتم تجديد الاشتراكات النشطة تلقائيًا بالسعر المُعلن في القائمة.
لتفعيل عرض ترويجي على منتجات IBM Cloud: انتقِل إلى صفحة (الفواتير والعروض الترويجية)، ثم أدخِل رمز العرض، وراجع تفاصيل العرض، ثم اضغط على "تطبيق". بعد تطبيق الرمز الترويجي، يتم عرض رسالة نجاح.
يرجى ملاحظة أنه يجب أن يكون لديك بطاقة ائتمان مسجلة لتطبيق الرموز الترويجية لأغراض المصادقة.