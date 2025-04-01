احصل على نظام أسماء النطاقات (DNS) الذي يحقق المزيد. حوِّل القوة المحركة لشبكتك إلى محرك للابتكار
تتطلب التطبيقات المُدِرة للإيرادات دقة نظام أسماء النطاقات (DNS) الموثوق بها للحفاظ على استمرار تشغيل التطبيقات والمواقع الإلكترونية بالغة الأهمية. إذا لم تكن لديك بنية تحتية دائمة التشغيل ومرنة لنظام أسماء النطاقات (DNS)، فسيؤثر ذلك سلبًا في موثوقية الشبكة وتجارب المستخدمين. عند استخدام IBM NS1 Connect، ستحصل على الميزات التالية:
حافظ على سير عملك من خلال اتفاقية مستوى خدمة (SLA) تضمن وقت تشغيل بنسبة 100% ووسائل الحماية الإضافية للحماية من فترات التعطل.
وفِّر التطبيقات والخدمات والمحتوى بأداء يتناسب مع توقعات المستخدمين باستخدام شبكة NS1 Connect العالمية وتقنية توجيه حركة المرور.
باستخدام NS1 Connect، يمكنك أتمتة مهام تكوين DNS (البسيطة والمعقدة) من خلال واجهة برمجة التطبيقات وعمليات التكامل المكونة مسبقًا.
توفِّر شبكة NS1 Connect المرنة خدمة DNS الموثوق بها التي تعمل دائمًا دون انقطاع لتلبية احتياجاتك.
توفِّر بصمتنا العالمية المتمثلة في 26 نقطة وجود (PoP) باستخدام تقنية Anycast اتصالات سريعة في أي مكان يوجد فيه المستخدمون.
ضع حدًا أقصى للإنفاق القائم على الاستعلامات مع الحماية من الارتفاعات المفاجئة في حركة المرور من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة.
تتوفر خدمة IBM NS1 Connect من خلال مجموعة متنوعة من خطط التسعير، بدءًا من الحسابات المجانية إلى حزم المؤسسات الكبيرة.
يعرض حساب المطور المجاني NS1 Connect قدرات نظام أسماء النطاقات (DNS) الموثوق به من IBM، ما يُتيح للمستخدمين البدء في استخدامه في دقائق. وعلى الرغم من محدودية نطاق حركة البيانات، إلا إن واجهة برمجة التطبيقات الكاملة متاحة للاستخدام غير المحدود. ويُمكنك استخدامها في الإنتاج على أنها حل أساسي أو ثانوي.
تمنحك خطتنا Essentials، المطوَّرة لتناسب الشركات النامية، الميزات التي تحتاجها لضمان اتصالات سريعة وموثوقة للمستخدمين النهائيين. ومتوفرة للشراء في موقع IBM.com.
يُخصص نظام NS1 Connect Premium للشركات التي تحتاج إلى نظام أسماء نطاقات (DNS) موثوق قابل للتوسع. ويعتمد التسعير على حجم الاستعلام وسجلات نظام أسماء النطاقات(DNS). كما يجري تسعير الخدمات الإضافية من خلال حجم الاستعلام. وتُقدِّم خطط المؤسسات دعمًا قابلًا للتخصيص وخدمات احترافية.
*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.