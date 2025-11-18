مزامنة تكوينات DNS الموثوقة عبر مقدمي الخدمة من دون حدود نقل المنطقة
في النُّظم البنائيّة للتطبيقات الموزّعة اليوم، تعتمد المؤسسات على العديد من مزوّدي الخدمات السحابيّة لتحقيق قابلية التوسّع والمرونة وتعزيز الأداء. وقد تصبح إدارة تكوينات DNS المتّسقة عبر مقدّمي الخدمة—مثل IBM NS1 Connect وAmazon Route 53—عملية معقدة، نتيجة لاختلاف البروتوكولات ومتطلبات المزامنة اليدوية.
يسدّ IBM® Cloud Sync هذه الفجوة من خلال مزامنة مناطق DNS والسجلات وسياسات توجيه حركة المرور بسلاسة بين IBM NS1 Connect وAmazon Route 53. النتيجة: مرونة DNS متعددة السحابات بصفة مستمرة وموثوقة ومؤتمتة.
عزّز إستراتيجية السحابة المتعدّدة لديك عبر تحقيق مواءمة سلسة لتكوينات نظام DNS بين IBM NS1 Connect وAmazon Route 53. تعمل مزامنة IBM Cloud Sync على تحسين بنية نظام أسماء النطاقات (DNS) لديك من خلال مواءمة البيانات التلقائية، والتوجيه الذكي لحركة البيانات، وقدرات النسخ الاحتياطي/الاستعادة - بما يساعدك على تعزيز المرونة والأداء واستمرارية الأعمال عبر مزوّدي الخدمات.
باستخدام IBM Cloud Sync، يمكنك مزامنة بيانات نظام DNS في الوقت الفعلي مع العديد من مزوّدي الحلول السحابية. تنقل Cloud Sync البيانات من مزوّدي خدمات نظام DNS عبر واجهات برمجة التطبيقات وطبقة ترجمة بيانات السحابة، ما يسمح بنقل البيانات بسلاسة من دون حدود لنقل المناطق.
لم يعد هناك حاجة للاعتماد على البرامج النصية المخصّصة أو العمليات الهشّة لمزامنة بيانات DNS. تؤتمت هذه العمليات على نطاق واسع لتقليل الأخطاء البشرية وتخفيف العبء التشغيلي.
تأكد من بقاء تطبيقاتك عبر الإنترنت من خلال مزامنة DNS عبر مزوّدي الخدمات. تساعد الخدمة في الحفاظ على تجربة العملاء مرنة ومن دون انقطاع.
توفّر Cloud Sync مرونة أكبر للفرق عبر تمكين نقل أو عكس تكوينات DNS بسهولة بين IBM NS1 Connect وAmazon Route 53 من دون أي مشكلات توافق.
وتسهّل كذلك عمليات الاندماج والاستحواذ والترحيل، بفضل مرونتها وقدرتها على المزامنة ثنائية الاتجاه، مما يجعل التوسّع والتكيّف مع المتطلبات الجديدة أسرع وأسهل.
تعرّف على المزامنة ثنائية الاتجاه بين Amazon Route 53 وIBM NS1 Connect من خلال IBM Cloud Sync.
اكتشف كيف يقدم IBM Cloud Sync عمليات متعددة الأوساط السحابية مرنة وآمنة ومتزامنة.
IBM Cloud Sync هي خدمة مزامنة وأتمتة DNS متعددة السحابة تعمل على مواءمة مناطق DNS والسجلات وتكوينات توجيه حركة البيانات بشكل مستمر عبر أي مجموعة من مزوّدي خدمات DNS السحابية والمحلية. لا يدعم معظم هؤلاء المزوّدين بروتوكولات نقل المنطقة (XFR) - بما في ذلك AWS Route 53 وAzure DNS وGoogle Cloud DNS وCloudflare وأنظمة DNS المؤسسية الأخرى.
وتلغي Cloud Sync هذه القيود المملوكة بين بيئات DNS، مما يضمن اتساقًا ثنائي الاتجاه ودقّة ومرونة أكبر عبر الشبكات الهجينة ومتعددة السحابات. وتعمل الخدمة من دون الاعتماد على بروتوكولات نقل المناطق التقليدية (XFR)، مما يمكّن مزامنة حديثة قائمة على APIs وعلى مستوى المؤسسات.
في البيئات الموزّعة اليوم، تعمل معظم المؤسسات عبر عدة مزوّدي خدمات سحابية—كل منها يستخدم نظام DNS خاصًا به. وتنتج عن هذه المنصات المنعزلة مشكلات مثل انحراف التكوينات، وزيادة النفقات التشغيلية، وتراجع المرونة.
تم إنشاء IBM Cloud Sync لتبسيط إدارة DNS متعددة السحابة من خلال توفير:
يضمن ذلك بقاء تكوينات DNS متسقة وقابلة للتوسع ومرنة - بغض النظر عن الخدمات السحابية أو الموردين الذين تستخدمهم.
تتصل Cloud Sync ببيئات DNS عبر واجهات آمنة API لمزامنة المناطق والسجلات والبيانات الوصفية باستمرار بين مختلف المزوّدين. كما توحّد التكوينات المملوكة ضمن نموذج واحد مشترك، مما يمكّن تشغيل DNS عبر مختلف السحابات بسهولة.
على سبيل المثال، يمكن أن تحافظ IBM Cloud Sync على مزامنة تكوينات DNS بين IBM NS1 Connect وخدمات DNS السحابية الأخرى مثل AWS Route 53 أو Azure DNS أو Google Cloud DNS. تضمن هذه المزامنة الاتساق المستمر وتغني عن الحاجة إلى عمليات نقل المناطق القديمة (XFR).
تعمل IBM Cloud Sync على توسيع وظائف نظام NS1 Connect DNS الذي تديره IBM، ويستفيد من الإصدار المجاني من NS1 Connect. إذا تجاوز حجم الاستعلامات الحدود المخصّصة للإصدار المجاني، فقد تكون هناك حاجة إلى الحصول على ترخيص IBM NS1 Connect Managed DNS لتوسيع السعة.
على عكس أدوات تكرار DNS التقليدية أو آليات نقل المناطق، تعتمد خدمة Cloud Sync على واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وتتمتع بحيادية تجاه السحابة، وتقدّم مزامنة ثنائية الاتجاه بشكل مستمر. وتوفّر الخدمة تحديثات فورية، وتسوية تلقائية لأي اختلافات، ورؤية شاملة لصحة بيئات DNS متعددة السحابات.
من خلال التخلص من الاعتماد على البرامج النصية اليدوية أو عمليات النقل أحادية الاتجاه، يوفر Cloud Sync ما يلي:
عند الإطلاق، تدعم IBM Cloud Sync المزامنة بين IBM NS1 Connect وAWS Route 53. وتشمل خارطة الطريق دعم Azure DNS وGoogle Cloud DNS ومنصات DNS المؤسسية الأخرى، مما يمكّن مزامنة موحّدة عبر مختلف مزوّدي الخدمة.
نعم. صُمِّمت Cloud Sync لتعمل بكفاءة مع كلٍ من أنظمة DNS السحابية الأصلية والقديمة على حدٍّ سواء. ويمكنها مزامنة البيانات من خوادم DNS المعتمدة محليًا أو من البيئات الهجينة، مما يضمن الاتساق بين البنية التحتية التقليدية ونشر السحابة الحديثة.
ومن خلال مزامنة تكوينات DNS عبر عدة مزوّدين، تُنشئ Cloud Sync طبقات DNS متكررة ومتّسقة. وهذا يعني أنه في حال تعرض أحد المزوّدين لانقطاع في الخدمة، تستمر نقاط نهاية DNS المتزامنة الأخرى في معالجة حركة المرور بسلاسة—مما يضمن التوفّر الدائم وتحسين قدرات التعافي من الكوارث.
بالطبع. يقوم Cloud Sync بأتمتة المهام اليدوية ومهام المزامنة المعرضة للخطأ. إنه:
وتُظهر أبحاث EMA أن المؤسسات التي تؤتمت مزامنة DNS لديها يمكن أن تحقق انخفاضًا يصل إلى 30% في أخطاء DNS، إضافة إلى تسريع أزمنة استعادة الشبكة.
وتسهّل Cloud Sync عملية نقل التكوينات أو إكسابها عبر مزوّدي DNS المختلفين. ونظرًا لاعتمادها على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) واستقلالها عن آليات النقل المملوكة، يمكن مزامنة ونسخ التكوينات عبر بيئات IBM NS1 Connect وAWS وAzure وGCP DNS—مما يحافظ على مرونة البنية وقابليتها للنقل.
نعم. تم تصميم Cloud Sync وفق معايير أمان على مستوى المؤسسات، بالاعتماد على الاتصالات المشفّرة، ومصادقة واجهة برمجة التطبيقات (API)، وعناصر التحكم في الوصول المستندة إلى الأدوار. يتم تأمين جميع البيانات المتبادلة بين أنظمة DNS بما يتوافق مع معايير IBM الصارمة لحماية السحابة والبيانات.
يُعد إعداد Cloud Sync أمرًا بسيطًا:
تستغرق عملية الإعداد عادة بضع دقائق فقط، من دون الحاجة إلى برامج نصية مخصّصة أو إعدادات لنقل المناطق.
تدعم خدمة Cloud Sync مجموعة واسعة من أنواع السجلات— بما في ذلك A وAAAA وCNAME وMX وTXT وSRV وNS—إلى جانب البيانات الوصفية مثل توجيه حركة المرور، وفحوصات السلامة، وسياسات التوجيه. والهدف هو ضمان تطابق كامل ومزامنة تامة بين مزوّدي الخدمة.
نعم. تتيح المزامنة المستمرة التي توفّرها Cloud Sync لكل مزوّد DNS مشارك الاحتفاظ بنسخة محدثة دائمًا من تكويناتك، مما يوفّر نسخًا احتياطية مباشرة عبر عدة سحابات ويضمن سرعة أكبر في الاسترداد واستمرارية الأعمال.
تم تصميم Cloud Sync للمؤسسات التي تحتاج إلى:
نعم. IBM Cloud Sync هي خدمة مُدارة متاحة عالميًا، يمكن الوصول إليها من خلال منصة IBM Cloud وأسواق شركاء مختارة. تم إعداد التحديثات المستقبلية لتوسيع نطاق الدعم عبر المناطق ومزوّدي الخدمات.
لمعرفة المزيد عن IBM Cloud Sync، استكشف:
أو تواصل مع IBM_Cloud_Sync@wwpdl.vnet.ibm.com للحصول على العروض التوضيحية أو دعم التكامل أو مناقشات خارطة الطريق.
يمكنك البدء في استخدام IBM Cloud Sync مقابل 250 دولارًا أمريكيًا فقط أو تجربة المنتج مباشرة من خلال النسخة التجريبية المجانية لمدة 30 يومًا.
نعم. توفر IBM إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 30 يومًا للمستخدمين الجدد، مما يتيح اختبار قدرات المزامنة، ومهام سير العمل المؤتمتة، والتكامل عبر عدة مزوّدي DNS قبل الالتزام بخطة مدفوعة.
سجل للحصول على إصدار تجريبي مجاني أو معاينة عامة في IBM Cloud Sync Preview.
وباستخدام IBM Cloud Sync، يمكنك إعداد مزامنة DNS ثنائية الاتجاه بين NS1 والمزوّدين السحابيين الآخرين، مثل Amazon Route 53، في بضع دقائق فقط، من دون الحاجة إلى نصوص يدوية أو نقل مناطق.
يسري هذا العرض فقط عند شرائه على موقع IBM.com ولا يمكن دمجه مع عروض ترويجية أخرى. الأسعار المعروضة لأغراض إرشادية فقط، وقدتختلف من بلد إلى آخر، ولا تشمل الضرائب أو الرسوم المُطبَّقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية. سيتم تجديد الاشتراك تلقائيًا بالسعر الساري حينها عند نهاية السنة الأولى. لا تسري العروض الترويجية على عمليات التجديد.