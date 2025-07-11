تتعاون Dropbox مع IBM لخفض زمن الانتقال بما يصل إلى 200 مللي ثانية.
Dropbox، المزود الرائد لخدمات استضافة الملفات، بنى سمعته على تقديم تجارب سلسة لمشاركة الملفات والتعاون لأكثر من نصف مليار مستخدم حول العالم. مع شبكة عالمية ضخمة تمتد لأكثر من 20 مجموعة، تلتزم الشركة بضمان خدمة متسقة وعالية الجودة بغض النظر عن أماكن تواجد المستخدمين.
ومع ذلك، واجهت Dropbox قيودًا غير متوقعة مع نهجها التقليدي في موازنة تحميل نظام اسم النطاق (DNS). اعتمدت الشركة على التوجيه المعتمد على الموقع الجغرافي، والذي غالبًا ما كان يوجه المستخدمين إلى أقرب نقطة تواجد (PoP) جغرافيًا بدلاً من النقطة الأكثر استجابة. على الرغم من أن هذه الطريقة بدت منطقية نظريًا في ذلك الوقت، إلا أنها أسفرت عن اتصال دون المستوى الأمثل وزيادة في زمن الانتقال للمستخدمين.
كانت المشكلة خطيرة بشكل خاص في بعض المناطق. على سبيل المثال، عانى المستخدمون في فلاديفوستوك وأيسلندا ومصر من عدم اتساق جودة الخدمة. بالنسبة لشركة يعتمد نجاحها على السرعة والموثوقية ورضا المستخدمين، فإن أوجه القصور في التوجيه هذه شكلت خطرًا جسيمًا على معايير الأداء العالمية لـ Dropbox.
أفضل طريقة لتحسين موازنة تحميل DNS وتجنب مثل هذه الحالات القصوى هي 'تعليمها' حول مخطط شبكتك،" يوضح Nikita Shirokov من فريق حركة المرور في Dropbox. تطلبت الشركة نهجًا أكثر ذكاءً يمكن أن يساعد في تحليل أداء الشبكة في الوقت الفعلي، بدلاً من الاعتماد على القرب الجغرافي فقط.
وللتغلب على هذه القيود، أبرمت Dropbox شراكة مع IBM لتنفيذ نهج أكثر تطوراً لإدارة حركة مرور DNS. اختارت الشركة ®IBM® NS1 Connect لخدمة DNS الموثوقة والقابلة للتطوير. وكان الهدف هو استبدال نظام Dropbox القائم على تحديد الموقع الجغرافي في Dropbox بقدرات المراقبة في الوقت الفعلي وتوجيه حركة المرور القائمة على زمن الانتقال في الوقت الفعلي التي يوفرها نظام NS1 Connect من IBM. مكّن الحل Dropbox من إنشاء خريطة DNS مخصصة تعطي الأولوية لأداء الشبكة الفعلي على المسافة المادية. من خلال هذا النهج، يمكن للشركة توجيه المستخدمين إلى نقاط الاتصال الأكثر استجابة، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، مما يوفر اتصالات أسرع وأكثر موثوقية.
كان لهذا الحل تأثير فوري في المناطق ذات زمن الانتقال الطويل حيث عانى المستخدمون في السابق من عدم اتساق الأداء. وقد أتاحت المرونة التي يوفرها NS1 Connect التكامل السلس مع البنية التحتية العالمية الحالية لـ Dropbox. ونتيجة لذلك، حققت Dropbox تحسناً كبيراً في دقة التوجيه وكفاءة الشبكة وتجربة المستخدم في جميع أنحاء العالم.
قدّم التعاون بين Dropbox و IBM تحسينات قابلة للقياس في كل من تجربة المستخدم وأداء الشبكة. من خلال توجيه المستخدمين إلى نقاط التواجد الأكثر كفاءة من حيث زمن الانتقال، نجحت Dropbox في تحقيق ما يلي:
بالإضافة إلى ذلك، مكّن نظام التوجيه الذكي Dropbox من الاستفادة الكاملة من بنيتها التحتية، بما في ذلك PoP غير المستخدمة سابقًا في برلين. أزالت هذه التحسينات الحالات الهامشية الناتجة عن التوجيه المعتمد على الموقع الجغرافي، وساعدت في ضمان وصول أسرع وأكثر موثوقية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
Dropbox هي منصة رائدة لتخزين الملفات والتعاون قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. منذ تأسيسها في عام 2007، نمت الشركة لتخدم ملايين الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم. تشتهر Dropbox بتجربة المستخدم البديهية والالتزام القوي بالأمان والخصوصية، وتتيح مشاركة الملفات والتعاون بسلاسة عبر الأجهزة والمناطق الجغرافية. تعكس قاعدة مستخدميها العالمية الواسعة وحضورها في السوق حجمها وموثوقيتها وتأثيرها.
اكتشف كيف يمكن لـ IBM NS1 Connect مساعدتك على تحسين حركة مرور نظام أسماء النطاقات (DNS) من خلال رؤى الأداء في الوقت الفعلي، والتوجيه الذكي، والتسليم العالمي القابل للتطوير، مما يؤدي إلى تجارب رقمية أسرع وأكثر موثوقية.
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