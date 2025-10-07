استجابةً لهذه التحديات، تعاونت Catchpoint مع IBM لتنفيذ IBM NS1 Connect، وهو حل DNS قوي ومرن. كان الدافع وراء هذا التعاون هو عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك أداء نظام أسماء النطاقات العالمي وقدرته على التعامل مع أحجام كبيرة من حركة المرور بشكل موثوق به.

كانت عملية انتقال Catchpoint إلى NS1 Connect سلسة وفعَّالة، مع تدريب عملي مباشر وحد أدنى من التعطيل للعمليات. اختارت الشركة إعداد نظام مزدوج للمثيلات، والذي جمع بين خدمات الحل المستضافة والمشتركة لضمان التكرار والموثوقية - حتى عند استخدام جدران الحماية لتطبيقات الويب (WAFs) وشبكات توزيع المحتوى (CDNs). وقد أدَّى التكامل مع واجهة برمجة تطبيقات NS1 Connect لتتبُّع مخزون البنية التحتية إلى تبسيط العمليات بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، استوفت الخدمة جميع متطلبات Catchpoint لقياس البيانات.

نجحت Catchpoint أيضًا في تنفيذ توجيه حركة المرور بنجاح من خلال سلاسل التصفية وخدمات DNS المخصصة، والتي أثبتت قيمتها الكبيرة وعززت بشكل ملحوظ استجابة ومرونة منصة IPM الخاصة بها.

لم يؤد هذا النهج إلى تحسين المرونة فحسب، بل مكَّن أيضًا Catchpoint من استخدام بيانات المراقبة الخاصة بها لتوجيه حركة المرور الذكي في المستقبل.