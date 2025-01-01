التسعير
اختَر الخطة المناسبة لعملك وابدأ بتحسين مرونة شبكتك
بادر بالشراء الآن
رسم توضيحي لخدمة DNS التي ترمز إلى العُقد
خطط التسعير

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
الوظائف الإضافية

عزِّز الأداء والحماية باستخدام وظائف DNS الإضافية هذه، وهي متاحة للشراء باستخدام حساب Premium. يتم تحديد الأسعار بناءً على احتياجاتك الخاصة. 
DNS مخصص

يمكنك إضافة طبقة DNS مخصصة (مستأجرة لشخص واحد) زائدة لتوفير حماية إضافية ضد الأعطال.

تعرّف على المزيد DNS للصين

تمكَّن من تعزيز الأداء بمعدل 3 أضعاف للمستخدمين لديك في البر الرئيسي الصيني.

تعرّف على المزيد توجيه حركة المرور باستخدام RUM

يمكنك توجيه المستخدمين بناءً على أداء الشبكة وتوفرها باستخدام ميزة Real User Monitoring.

تعرّف على المزيد رؤى DNS

كُن على علم بما يحدث على شبكتك في جميع الأوقات.

تعرّف على المزيد الحماية الإضافية من هجمات DDoS

احمِ أعمالك من الآثار التشغيلية والمالية لهجمات DDoS.

تعرّف على المزيد المزيد من الوظائف الإضافية:

دعم خوادم أسماء مخصصة والإعفاء من أخطاء عدم وجود النطاق وإجراء فحوصات سلامة أسرع.

اتخِذ الخطوة التالية

هل أنتَ مستعد لتحسين مرونة الشبكة لديك باستخدام IBM NS1 Connect؟ 

 اشترِ الآن إصدار Essentials
المزيد من الطرق للاستكشاف وثائق واجهة برمجة التطبيقات وثائق المنتج المجتمع
حاشية

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.