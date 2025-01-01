®إن IBM NS1 Connect ميزة التكامل المدمج في التكامل مع بعض أدوات البنية التحتية ككود الأكثر استخدامًا، مما يمكّن فرق عمليات التطوير من إجراء تغييرات موثوقة وآمنة دون احتكاك العمليات التقليدية. IBM تتكامل NS1 Connect أيضًا مع مجموعة متنوعة من أدوات المراقبة لمساعدتك في تحديد حالات انقطاع الخدمة وتوجيهها. اطلع على قائمة التكامل الكاملة أدناه لمعرفة المزيد عن التكامل.
Terraform هو برنامج بنية تحتية ككود يمكّن فرق عمليات التطوير من إنشاء بنية تحتية للإنتاج وتغييرها وإعادة إنتاجها بأمان وبشكل متوقع. يدعم التكامل ®IBM NS1 Connect Terraform Provider التكامل موفر تيرافورم IBM يدعم إنشاء التكوينات وتحديثها تلقائيًا على نطاق واسع.
Ansible هي عمليات التطوير الأتمتة القوية مجموعة الأدوات. تدعم وحدة NS1 Connect Ansible النمطية الإدارة التلقائية لمناطقك وسجلاتك، بما في ذلك الدعم الكامل لتكوين سلاسل التصفية. ادمج ®IBM NS1 Connect في خط نشر الأتمتة والتزويد IBM NS1 Connect في خط نشر الأتمتة.
استخدم بيانات مراقبة البنية الأساسية ل AppDynamics لتوجيه حركة مرور التطبيقات بعيداً عن مشكلات البنية الأساسية المحتملة قبل أن تؤثر على تجربة المستخدم النهائي.
قم بتوجيه حركة المرور حول الموارد المعطلة أو المهملة باستخدام بيانات AWS CloudWatch لمراقبة حالة AWS السحابة. اجمع بيانات الملاحظات وتتبعها وأنشئ لوحة معلومات مخصصة واضبط التنبيهات.
الضبط الدقيق لقرارات توجيه حركة المرور على مستوى الدولة أو الدولة الفرعية باستخدام بيانات أداء DNS الدقيقة الخاصة بـ Catchpoint.
ادفع تنبيهات توافر Datadog إلى NS1 Connect لإدارة حركة المرور في الوقت الفعلي، أو استخدم وكيل Datadog لإرسال تنبيهات توافر NS1 Connect ومقاييس الاستخدام إلى Datadog للمراقبة والملاحظة.
استخدم عميل جولانج NS1 golang لزيادة http/العملاء مع المصادقة وتحديد المعدل من خلال SDK. إدارة موارد DNS وتكوينات توجيه حركة المرور تلقائيًا باستخدام واجهة برمجة تطبيقات NS1 Connect.
استخدم K8s Cert Manager لأتمتة التحقق من صحة DNS بواسطة مرجع شهادة، أو تطبيق وإدارة شهادات SSL/TLS بسهولة على أي مجال أو نطاق فرعي. استخدم K8s DNS الخارجي لأتمتة الاكتشاف وتحديثات DNS للخدمات الديناميكية.
استخدم بيانات جودة التجربة (QoE) التفصيلية لإبلاغ قرارات توجيه حركة مرور DNS، وتحسين الأداء بناءً على أنواع أجهزة محددة ومناطق جغرافية وعوامل أخرى.
استخدم بيانات القياس عن بُعد من Nginx الأجهزة لإبلاغ قرارات توجيه حركة المرور، وتحسين التوافر والأداء عبر الشبكة.
استخدم البنية التحتية كرمز لإدارة سجلات خوادم أسماء النطاقات بسهولة عبر العديد من موفري خوادم أسماء النطاقات، خاصةً عند تقسيم التفويض.
تمكين المستخدمين الذين تمت مصادقتهم من خلال Okta من الوصول بسلاسة إلى بوابة NS1 Connect، مما يبسّط إدارة DNS عبر الفرق.
إدارة الحلول المعرفة بالبرمجيات لتمكين الأتمتة والتنسيق. تعيين نظام أسماء النطاقات كخدمة (DNS كخدمة) متعدد المستأجرين لـ OpenStack.
قم بإدارة إشعارات مراقبة DNS لتتناسب مع جدول أولوياتك، مع تقليل التنبيهات إلى الحد الأدنى.
قم بأتمتة سير العمل بنظام DNS سير العمل باستخدام منصة رمز منخفض، بدون رمز يتم توصيلها مباشرةً بواجهة برمجة تطبيقات NS1 Connect.
استخدم بيانات مراقبة Pingdom للإبلاغ عن قرارات توجيه حركة المرور، وتوجيه استعلامات DNS تلقائيًا حول انقطاع الخدمة والموارد المهملة.
قم بالوصول إلى NS1 Connect من خلال غلاف REST API بالإضافة إلى واجهة ذات مستوى أعلى لإدارة المناطق والسجلات وموجزات البيانات. يتم دعم عمليات النقل المتزامن وغير المتزامن من خلال Python v2.7 و v3.3.
يمكنك تقديم تنبيهات مخصصة مباشرةً إلى فريقك لتقليل أوقات الاستجابة في حالة وقوع حادث تشغيلي، مما يسرّع الوقت اللازم لحل المشكلة وإبقاء كل شيء على المسار الصحيح.
يكشف تعطل الخدمة أو مشاكل تجربة المستخدم في ThousandEyes وأتمتة إجراءات تجاوز الأعطال في NS1 Connect لتقليل فترة التعطل.