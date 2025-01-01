®إن IBM NS1 Connect ميزة التكامل المدمج في التكامل مع بعض أدوات البنية التحتية ككود الأكثر استخدامًا، مما يمكّن فرق عمليات التطوير من إجراء تغييرات موثوقة وآمنة دون احتكاك العمليات التقليدية. IBM تتكامل NS1 Connect أيضًا مع مجموعة متنوعة من أدوات المراقبة لمساعدتك في تحديد حالات انقطاع الخدمة وتوجيهها. اطلع على قائمة التكامل الكاملة أدناه لمعرفة المزيد عن التكامل.