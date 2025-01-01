التكامل
استكشف واجهة برمجة تطبيقات NS1 Connect API مركز المساعدة NS1
رسم بياني يوضح التكامل بين عدة أدوات مراقبة الأداء المتعدد

®إن IBM NS1 Connect ميزة التكامل المدمج في التكامل مع بعض أدوات البنية التحتية ككود الأكثر استخدامًا، مما يمكّن فرق عمليات التطوير من إجراء تغييرات موثوقة وآمنة دون احتكاك العمليات التقليدية. IBM تتكامل NS1 Connect أيضًا مع مجموعة متنوعة من أدوات المراقبة لمساعدتك في تحديد حالات انقطاع الخدمة وتوجيهها. اطلع على قائمة التكامل الكاملة أدناه لمعرفة المزيد عن التكامل.
تيرافورم

Terraform هو برنامج بنية تحتية ككود يمكّن فرق عمليات التطوير من إنشاء بنية تحتية للإنتاج وتغييرها وإعادة إنتاجها بأمان وبشكل متوقع. يدعم التكامل ®IBM NS1 Connect Terraform Provider التكامل موفر تيرافورم IBM يدعم إنشاء التكوينات وتحديثها تلقائيًا على نطاق واسع.

 انظر الوثائق والرمز
Ansible

Ansible هي عمليات التطوير الأتمتة القوية مجموعة الأدوات. تدعم وحدة NS1 Connect Ansible النمطية الإدارة التلقائية لمناطقك وسجلاتك، بما في ذلك الدعم الكامل لتكوين سلاسل التصفية. ادمج ®IBM NS1 Connect في خط نشر الأتمتة والتزويد IBM NS1 Connect في خط نشر الأتمتة.

 انظر الوثائق والرمز
المزيد من عمليات التكامل آب ديناميكيات التطبيقات

استخدم بيانات مراقبة البنية الأساسية ل AppDynamics لتوجيه حركة مرور التطبيقات بعيداً عن مشكلات البنية الأساسية المحتملة قبل أن تؤثر على تجربة المستخدم النهائي.

 انظر موجز التكامل AWS CloudWatch

قم بتوجيه حركة المرور حول الموارد المعطلة أو المهملة باستخدام بيانات AWS CloudWatch لمراقبة حالة AWS السحابة. اجمع بيانات الملاحظات وتتبعها وأنشئ لوحة معلومات مخصصة واضبط التنبيهات.

 انظر الوثائق نقطة الالتقاط

الضبط الدقيق لقرارات توجيه حركة المرور على مستوى الدولة أو الدولة الفرعية باستخدام بيانات أداء DNS الدقيقة الخاصة بـ Catchpoint.

 انظر الوثائق داتادوغ

ادفع تنبيهات توافر Datadog إلى NS1 Connect لإدارة حركة المرور في الوقت الفعلي، أو استخدم وكيل Datadog لإرسال تنبيهات توافر NS1 Connect ومقاييس الاستخدام إلى Datadog للمراقبة والملاحظة.

 استكشف التنبيهات الواردة اذهب

استخدم عميل جولانج NS1 golang لزيادة http/العملاء مع المصادقة وتحديد المعدل من خلال SDK. إدارة موارد DNS وتكوينات توجيه حركة المرور تلقائيًا باستخدام واجهة برمجة تطبيقات NS1 Connect.

 انظر الوثائق Kubernetes

استخدم K8s Cert Manager لأتمتة التحقق من صحة DNS بواسطة مرجع شهادة، أو تطبيق وإدارة شهادات SSL/TLS بسهولة على أي مجال أو نطاق فرعي. استخدم K8s DNS الخارجي لأتمتة الاكتشاف وتحديثات DNS للخدمات الديناميكية.

 راجع وثائق مدير الشهادات راجع وثائق DNS الخارجية مكس

استخدم بيانات جودة التجربة (QoE) التفصيلية لإبلاغ قرارات توجيه حركة مرور DNS، وتحسين الأداء بناءً على أنواع أجهزة محددة ومناطق جغرافية وعوامل أخرى.

 انظر الوثائق Nginx

استخدم بيانات القياس عن بُعد من Nginx الأجهزة لإبلاغ قرارات توجيه حركة المرور، وتحسين التوافر والأداء عبر الشبكة. 

 انظر دليل النشر OctoDNS

استخدم البنية التحتية كرمز لإدارة سجلات خوادم أسماء النطاقات بسهولة عبر العديد من موفري خوادم أسماء النطاقات، خاصةً عند تقسيم التفويض.

 انتقل إلى مستودع GitHub أوكتا

تمكين المستخدمين الذين تمت مصادقتهم من خلال Okta من الوصول بسلاسة إلى بوابة NS1 Connect، مما يبسّط إدارة DNS عبر الفرق.

 انظر دليل التكوين تعيين OpenStack Designate

إدارة الحلول المعرفة بالبرمجيات لتمكين الأتمتة والتنسيق. تعيين نظام أسماء النطاقات كخدمة (DNS كخدمة) متعدد المستأجرين لـ OpenStack.

 انظر الوثائق واجب النداء

قم بإدارة إشعارات مراقبة DNS لتتناسب مع جدول أولوياتك، مع تقليل التنبيهات إلى الحد الأدنى. 

 انظر الوثائق مرن

قم بأتمتة سير العمل بنظام DNS سير العمل باستخدام منصة رمز منخفض، بدون رمز يتم توصيلها مباشرةً بواجهة برمجة تطبيقات NS1 Connect.

 مشاهدة العرض العرض التوضيحي انظر ورقة البيانات بينغدوم

استخدم بيانات مراقبة Pingdom للإبلاغ عن قرارات توجيه حركة المرور، وتوجيه استعلامات DNS تلقائيًا حول انقطاع الخدمة والموارد المهملة. 

 انظر الوثائق Python SDK

قم بالوصول إلى NS1 Connect من خلال غلاف REST API بالإضافة إلى واجهة ذات مستوى أعلى لإدارة المناطق والسجلات وموجزات البيانات. يتم دعم عمليات النقل المتزامن وغير المتزامن من خلال Python v2.7 و v3.3.

 تنزيل الحزمة سلاك

يمكنك تقديم تنبيهات مخصصة مباشرةً إلى فريقك لتقليل أوقات الاستجابة في حالة وقوع حادث تشغيلي، مما يسرّع الوقت اللازم لحل المشكلة وإبقاء كل شيء على المسار الصحيح.

 انظر الوثائق ألف عين

يكشف تعطل الخدمة أو مشاكل تجربة المستخدم في ThousandEyes وأتمتة إجراءات تجاوز الأعطال في NS1 Connect لتقليل فترة التعطل.

 انظر الوثائق
اتخذ الخطوة التالية

قم بتحسين شبكتك مرونة في حساس التطبيق ومواقع الويب بشكل موثوق مع NS1 Connect. تعمق في تفاصيل NS1 Connect التكامل مع العروض التوضيحية وأدلة التكوين والمزيد.

 راجع وثائق مركز المساعدة
المزيد من الطرق للاستكشاف وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) وثائق المنتج المجتمع