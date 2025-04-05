الأتمتة السريعة للبنية التحتية من IBM

تعمل واجهة المستخدم سهلة الاستخدام على إضفاء الطابع الديمقراطي على الأتمتة، حيث تجمع بين الأتمتة الحالية والمكتبة الغنية بالكتل والقوالب المحددة مسبقًا في عمليات سير عمل معقدة يمكن التعامل معها بسهولة، ما يقلل من الاعتماد على المهارات المتخصصة.