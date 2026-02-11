حل توجيه شبكات CDN المتعددة

توجيه المستخدمين إلى أفضل شبكات CDN بناءً على بيانات الأداء العالمي في الوقت الفعلي.
يستخدم NS1 Pulsar بيانات مراقبة المستخدم الحقيقي (RUM) وتوجيه حركة المرور الذكي لتوجيه كل طلب تلقائيًا إلى أفضل CDN أداءً في الوقت الفعلي. تحسين تجربة المستخدم النهائي، وتقليل التكاليف، وضمان الموثوقية في كل تجربة رقمية.
تقديم أسرع تجربة وأكثرها موثوقية لكل مستخدم، في أي مكان. يستخدم Pulsar بيانات زمن الانتقال والتوافر في الوقت الفعلي لتوجيه كل مستخدم إلى أفضل CDN لشبكته.
إنشاء سياسات تجاوز فشل قوية توجِّه حركة المرور بعيدًا عن شبكات CDN المعطلة. يعمل NS1 Pulsar تلقائيًا على توجيه المستخدمين إلى البدائل السليمة، مع الحفاظ على تشغيل تطبيقاتك.
الموازنة بين الأداء وكفاءة التكلفة. تحديد سياسات تفضِّل شبكات CDN الأقل تكلفة عندما يحقق جميع المزوِّدين مستويات أداء مقبولة، لزيادة عائد الاستثمار في عقود البنية التحتية.
تُتيح لك إدارة حركة المرور بشكل مستقل عن المزوِّدين إضافة أو إزالة أو إعادة توزيع مزوِّدي CDN دون الحاجة إلى إعادة تصميم البنية. أتمتة تغييرات سلسلة الفلاتر (Filter Chain) عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو Terraform.
الاستفادة من مؤشرات الأداء المجمَّعة من RUM الخاصة بـ NS1 عبر أكثر من 20 شبكة CDN عامة ومناطق سحابية. والتقاط بيانات الأداء والتوافر الواقعية من المستخدمين الفعليين تلقائيًا للكشف عن العوائق وتحديد المشكلات التي غالبًا ما تفوتها المراقبة الاصطناعية.
تعيين حدود الأداء ومنطق الأعمال لتحسين توزيع حركة المرور. دمج بيانات مراقبة المستخدم الحقيقي (RUM) مع NS1 Connect Filter Chains وData Feeds وأجهزة مراقبة الصحة (Health Check). موازنة شبكات CDN لتحقيق الالتزامات المتعلقة بالتكاليف مع الحفاظ على معايير الأداء. تحسين التوصيل حسب الجغرافيا وASN.
تحليل بيانات مراقبة المستخدم الحقيقي (RUM) لاكتشاف ارتفاعات وانخفاضات الأداء في الوقت الفعلي. مراجعة قرارات توزيع المرور ومؤشرات الأداء الرئيسية لفهم واضح للأسباب وراء اختيارات التوجيه وكيفية تحقيق نتائج الأداء.
جمع بيانات مراقبة المستخدم الحقيقي (RUM) الخاصة عبر وسم JavaScript الخاص بـ NS1 Connect للحصول على رؤى أداء في الوقت الفعلي من المستخدمين. إتاحة استخدام مؤشرات الأداء أو جودة التجربة (QoE) الخاصة بك. أتمتة تغييرات الإعدادات باستخدام واجهات NS1 APIs وSDKs.
أتمتة اتخاذ قرارات CDN لتحقيق تكاملات سلسة على جانب العميل. تمكين التبديل الديناميكي بين شبكات CDN في الوقت الفعلي استنادًا إلى مؤشرات الأداء، بما يضمن توصيلًا أمثل دون الاعتماد فقط على منطق التوجيه من جهة الخادم.
تعتمد منصات البث الكبرى على NS1 Pulsar لتوجيه مليارات الطلبات أثناء الفعاليات الرياضية المباشرة والحفلات الموسيقية والأحداث الإخبارية العاجلة. ومن خلال مراقبة أداء المستخدمين الحقيقيين عبر شبكات CDN متعددة، يصل المحتوى إلى المشاهدين بأقل قدر من التخزين المؤقت وبأعلى جودة ممكنة. كما تضمن آليات تجاوز الأعطال المؤتمتة استمرارية الخدمة حتى في حالات الارتفاع المفاجئ في حركة المرور أو مشكلات المزوِّدين.
يستخدم تجار البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تقنية Multi-CDN Steering للحفاظ على الأداء خلال أوقات الذروة في التسوق. عندما تواجه إحدى شبكات CDN ازدحامًا أو ارتفاعًا في زمن الانتقال، يتم تحويل حركة المرور تلقائيًا إلى البدائل ذات الأداء الأفضل. وهذا يضمن تحميل الصفحات بسرعة، وتوفير تجربة دفع سلسة، ويمنع تخلي العملاء عن بطاقاتهم خلال أكثر الفترات أهمية.
تستفيد شركات الخدمات المالية من NS1 Pulsar للتطبيقات الحيوية التي يكون كل جزء من الثانية فيها مهمًا ولا يُقبل فيها أي توقف. يضمن التوجيه في الوقت الحقيقي استنادًا إلى زمن الاستجابة الفعلي للمستخدم وصول المنصات بسرعة من أي مكان في العالم. يحمي من انقطاع مقدِّمي الخدمة، مع الحفاظ على توفُّرها على مدار الساعة للمعاملات الحساسة للوقت وبيانات السوق.
تستخدم شركات الألعاب التوجيه الذكي لحركة البيانات لتقديم تجارب منخفضة التأخير لجماهير متنوعة حول العالم. يعمل NS1 Pulsar على توجيه اللاعبين إلى أفضل شبكة CDN بناءً على شبكتهم وموقعهم، ما يؤدي إلى تقليل التأخير وتحسين تجربة اللعب. الحفاظ على تواصل اللاعبين وانخراطهم، حتى أثناء إطلاق الألعاب الكبرى والفعاليات المهمة.
تعزيز الموثوقية للتطبيقات الموزعة عالميًا باستخدام التوجيه الذكي لحركة المرور المدعوم ببيانات RUM، والذي يتكيف مع تغيرات الإنترنت. التكيف تلقائيًا مع ظروف الشبكة المتغيرة، وتحسين زمن الاستجابة والتوافر، وضمان تجربة مستخدم متسقة عبر المناطق وشبكات CDN ومزوِّدي السحابة.
تعتمد فِرق البنية التحتية على NS1 Pulsar لتنسيق حركة المرور عبر البيئات السحابية الهجينة ومتعددة السحابات بدقة. توجيه المستخدمين إلى المصادر أو شبكات CDN أو مناطق السحابة المثالية بناءً على بيانات الأداء في الوقت الفعلي، مع إزالة التخمين من قرارات التحويل عند الفشل. أتمتة الاستجابة عند تراجع الأداء أو قيود السعة مع الحفاظ على تحكُّم دقيق عبر واجهات API وTerraform.
تقدِّم GlobalDots خدمة CDN متعددة متميزة للشركات حيث تكون كل ثانية مهمة. لضمان السرعة والمرونة وحماية الإيرادات، تضيف GlobalDots Super CDN التوجيه الذكي عبر أكثر من 30 شبكة CDN باستخدام IBM® NS1 Connect.
تحسِّن هذه الحلول المؤتمتة بشكل كبير توجيه حركة المرور لتحقيق أقصى أداء.
يُعَد توجيه شبكات CDN المتعددة (Multi-CDN Steering) نهجًا لإدارة حركة المرور يعمل على توجيه حركة المستخدمين بشكل ذكي عبر شبكات CDN المتعددة استنادًا إلى الأداء في الوقت الفعلي، والتوافر، وقواعد العمل، بهدف تحسين الموثوقية، والسرعة، وتجربة المستخدم.NS1 Connect Pulsar هو حل IBM المتقدم لتوجيه حركة المرور عبر شبكات CDN المتعددة.
نعم، يُتيح NS1 Pulsar سياسات توجيه قائمة على التكلفة، يمكنها توجيه الحركة إلى شبكات CDN الأقل تكلفة عند تحقيق متطلبات الأداء، أو تحويل الحمل عند الوصول إلى الاستخدام المتفق عليه، ما يساعدك على تحسين الإنفاق الذي تم الالتزام به على شبكات CDN.
NS1 Connect Pulsar مستقل عن المورِّدين ويعمل مع جميع مزوِّدي شبكات CDN بما في ذلك Cloudflare وAkamai وAWS CloudFront وFastly وغيرهم. يقع في طبقة نظام DNS، ويعمل كمحرِّك قياس محايد ووحدة تحكم بحركة المرور عبر كومة شبكات CDN الخاصة بك بأكملها.يدعم Pulsar أيضًا قياس الأصول المستضافة على شبكتك الخاصة CDN للمستخدمين الذين يعتمدون استراتيجيات CDN هجينة.
يقدِّم NS1 Connect تكاملًا قائمًا على API أولًا، وعلى DNS أو HTTP، يمكِّن الفِرق من نشر Multi-CDN Steering بسرعة دون الحاجة إلى تغيير كود التطبيق أو البنية التحتية. يمكن لمعظم الفِرق إعداد Multi-CDN Steering خلال دقائق باستخدام بيانات المجتمع الجاهزة، مع القدرة على تعديل الإعدادات مباشرةً أثناء التشغيل.
يستطيع Pulsar اكتشاف الأعطال خلال ثوانٍ، وإعادة توجيه الحركة تلقائيًا إلى البدائل السليمة قبل أن يلاحظ المستخدمون أي توقف. يعالج النظام بيانات الوقت الفعلي من ملايين نقاط القياس حول العالم، ما يمكِّن من اتخاذ قرارات توجيه الحركة فورًا للتكيف مع أعطال شبكات CDN أو ازدحام الشبكة أو أي تراجع في الأداء – لضمان بقاء تطبيقاتك متاحة حتى خلال اضطرابات الإنترنت الكبرى.
يقيس Pulsar زمن الوصول إلى آخر بايت (TTLB) وتوافر الأصول المستضافة على كل شبكة CDN.يتم إخفاء هوية القياسات المجمَّعة من المستخدمين الفعليين ودمجها حسب الشبكة، والمنطقة الجغرافية، وASN.يمكن قياس أحجام أصول مختلفة للبيانات الخاصة باستخدام بيانات مجتمع NS1، التي تدعم كلًا من قياس زمن الانتقال (1×1 بكسل) والأصول الكبيرة لبعض شبكات CDN.
نعم، يمكن استخدام Pulsar لتوجيه الحركة بالتوازي مع تصفية الحركة القياسية لموازنة المرور استنادًا إلى زمن الانتقال، والموقع الجغرافي، وتحميل الخادم، والشبكة، والفحوصات الصحية الاصطناعية والمزيد.وضمان عدم تحميل أيٍّ من مصادر البيانات لديك فوق طاقتها وبقاؤها متصلة بالإنترنت.
لا؛ نظرًا لأن Pulsar متكامل بسلاسة مع الشبكات المدارة والمخصصة لـ NS1 Connect والمزوَّدة بحماية مدمجة ضد الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS)، يمكنك نشر إعدادات حركة CDN المتعددة على كِلتا الشبكتين المصممتين لتوسيع النطاق والأداء العالي.