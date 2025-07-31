موازنة أحمال الخادم العالمي (GSLB)

تحسين استخدام خادم DNS وأداء الشبكة لتحسين تجربة المستخدم

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رسم توضيحي يقترح موازنة أحمال الخادم العالمية باستخدام IBM NS1 Connect

حل GSLB متقدم بتكلفة منخفضة

حسِّن تجربة المستخدم وعزِّز مرونة الشبكة -بتكلفة أقل- باستخدام IBM NS1 Connect GSLB. اكتشِف نهجًا جديدًا في موازنة الأحمال العالمية يعتمد على موازنة DNS وبيانات أداء الأجهزة في الوقت الفعلي. 
لا توجد نقطة فشل واحدة

من خلال استخدام موازنة الأحمال عبر DNS منذ بداية الطلب، تضمن NS1 Connect اتصالات مرنة، مع إزالة العوائق وتقليل الاعتماد على جزء واحد من الشبكة.
تجربة مستخدم محسّنة

تساعد بيانات حركة المرور الفورية المستندة إلى RUM على تحسين توجيه حركة DNS لتقليل زمن الانتقال إلى الحد الأدنى وتحقيق الأداء الأقصى.
تقليل تكاليف GSLB

نقدِّم حلولًا سحابية بالكامل، تشمل موازنات الأحمال السحابية (ELBs)، وجدران حماية تطبيقات الويب (WAFs)، بالإضافة إلى حلول داخلية. يساعدك تسعير SaaS الواضح على تجنُّب التكاليف المستمرة لترقيات الأجهزة واستبدالها. 
إدارة GSLB المؤتمتة

تضمن البنية المعتمدة على واجهة برمجة التطبيقات في NS1 Connect تكاملًا سلسًا مع منصات الأتمتة الحالية مثل Terraform وAnsible، ما يجعل من السهل إدارة حركة المرور العالمية بكفاءة. 
NS1 product screenshot for URX test

استكشف العرض التوضيحي التفاعلي لخدمة IBM NS1 Connect

تعرَّف على مدى سهولة إعداد أدوات المراقبة في NS1 Connect، وإنشاء سلاسل التصفية، والتحكم في إعادة التوجيه باستخدام HTTPS، وغيرها من المهام.

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سيناريوهات الاستخدام

امرأة تلمس شاشة، في إشارة إلى الاتصالات السريعة المدعومة من IBM NS1 Connect
تحسين اتصالات المستخدمين

من خلال استخدام بيانات مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM)، تعمل IBM NS1 Connect على توزيع الحركة بذكاء على أكثر نقاط النهاية استجابة وتوفرًا، ما يساعد على تقليل زمن الانتقال وتحسين التوافر العالي لنظام DNS.
شخص ينظر إلى تقارير الاستخدام على جهاز لوحي
إزالة نقاط الفشل الواحدة

على عكس موازنات التحميل التقليدية، لا تعتمد IBM NS1 Connect GSLB على نقطة دخول واحدة لجميع حركة المرور الواردة. وقدرتنا على توجيه الحركة تلقائيًا على مستوى DNS تمنح تطبيقك خيارات متعددة للاستجابة.
منظر جوي لحاويات الشحن على الرصيف
استخدِم حل GSLB بنموذج SaaS إلى جانب حلول موازنة الأحمال الحالية.

اختبر الفوائد المحددة لحل GSLB بنموذج SaaS أثناء استخدام موازنات الأحمال التقليدية لحالات استخدام أخرى. يتكامل IBM NS1 Connect GSLB بسلاسة مع أجهزة موازنة الأحمال الحالية لديك، ما يعزز قدرات موازنة الأحمال العالمية الحالية باستخدام بيانات RUM. 
توفير المال أثناء تحسين أداء التطبيقات

يعمل IBM NS1 Connect GSLB بتكلفة أقل مقارنةً بحلول GSLB المقدَّمة من موازنات الأحمال التقليدية. استمتع بحل يعمل على تحسين تجربة المستخدم وتوفير قدر كبير من التكاليف.
امرأة تلمس شاشة، في إشارة إلى الاتصالات السريعة المدعومة من IBM NS1 Connect
تحسين اتصالات المستخدمين

من خلال استخدام بيانات مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM)، تعمل IBM NS1 Connect على توزيع الحركة بذكاء على أكثر نقاط النهاية استجابة وتوفرًا، ما يساعد على تقليل زمن الانتقال وتحسين التوافر العالي لنظام DNS.
شخص ينظر إلى تقارير الاستخدام على جهاز لوحي
إزالة نقاط الفشل الواحدة

على عكس موازنات التحميل التقليدية، لا تعتمد IBM NS1 Connect GSLB على نقطة دخول واحدة لجميع حركة المرور الواردة. وقدرتنا على توجيه الحركة تلقائيًا على مستوى DNS تمنح تطبيقك خيارات متعددة للاستجابة.
منظر جوي لحاويات الشحن على الرصيف
استخدِم حل GSLB بنموذج SaaS إلى جانب حلول موازنة الأحمال الحالية.

اختبر الفوائد المحددة لحل GSLB بنموذج SaaS أثناء استخدام موازنات الأحمال التقليدية لحالات استخدام أخرى. يتكامل IBM NS1 Connect GSLB بسلاسة مع أجهزة موازنة الأحمال الحالية لديك، ما يعزز قدرات موازنة الأحمال العالمية الحالية باستخدام بيانات RUM. 
توفير المال أثناء تحسين أداء التطبيقات

يعمل IBM NS1 Connect GSLB بتكلفة أقل مقارنةً بحلول GSLB المقدَّمة من موازنات الأحمال التقليدية. استمتع بحل يعمل على تحسين تجربة المستخدم وتوفير قدر كبير من التكاليف.

مزيد من حالات الاستخدام

رسم خطي يوضِّح قابلية ملاحظة مشكلات الشبكة في نظام أسماء النطاقات (DNS)
استخدِم تقارير DNS في الوقت الفعلي لاكتشاف مشكلات الشبكة وتهديدات الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) ومعالجتها.
رسم توضيحي لمراقبة وقت تشغيل الشبكة
حافِظ على سير أعمالك بسلاسة من خلال المراقبة المتقدمة لاستمرارية الشبكة.

تعرّف على المزيد

حركة مرور عالية السرعة ليلًا تُشير إلى اتصالات سريعة
تقليل زمن الانتقال والحد من فترات التعطل
كرة أرضية محاطة بعُقد اتصال
إعادة تصوُّر موازنة أحمال الخوادم العالمية (GSLB) مع بيانات DNS وRUM
غرفة خوادم ترمز إلى موازنة أحمال الخوادم العالمية
ارتقِ بأعمالك من خلال استخدام GSLB متميزة.
رجل يعمل على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في غرفة خوادم
توسيع نطاق وظائف GSLB مع خفض التكاليف
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