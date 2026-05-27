تشغيل التطبيقات المبنية على الذكاء الاصطناعي باستخدام نظام أسماء النطاقات الذكي

تعمل Netlify على تعزيز الأداء لملايين التطبيقات المبنية على الذكاء الاصطناعي باستخدام IBM NS1 Connect
Netlify هي منصة مبنية على الذكاء الاصطناعي تدعم تطوير مواقع الويب الحديثة لأكثر من 12 مليون مطور وأكثر من 60 مليون تطبيق حول العالم. مع تسارع عملية التطوير المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، دعمت Netlify أكثر من مليون تطبيق مولد بالذكاء الاصطناعي في غضون أشهر قليلة.
مع حدوث آلاف عمليات النشر يوميًا، احتاجت Netlify إلى بنية تحتية للشبكات يمكنها مواكبة مهام سير العمل عالية التردد والقائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API). أصبح ضمان انخفاض زمن انتقال، والتوفر العالي، والانتشار السريع عالميًا أمرًا جوهريًا لتقديم تطبيقات جاهزة للإنتاج على نطاق واسع. فقد يتأثر الأداء والموثوقية عند غياب الإدارة الفورية لحركة المرور ونظام أسماء النطاقات القابل للتوسع.
لدعم احتياجات النمو والأداء، نفذت Netlify منصة IBM NS1 Connect لإدارة نظام أسماء النطاقات وتوجيه حركة المرور. تتيح هذه القدرات اتخاذ قرارات التوجيه في الوقت الفعلي بناء على ظروف الشبكة، ما يوجه المستخدمين إلى الموقع الحافة الأمثل.
باستخدام IBM NS1 Connect PULSAR، تعمل Netlify على توجيه حركة المرور ديناميكيًا حول الازدحام أو الانقطاعات، ما يحافظ على تجارب مستخدمين سريعة وموثوقة. يتماشى التصميم الذي يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات أولاً مع منصة Netlify، ما يتيح عمليات نشر عالية التردد وتحديثات برمجية من دون تأخيرات مرتبطة بنماذج نظام أسماء النطاقات التقليدية.
مع IBM NS1 CONNECT، أنشأت Netlify قاعدة نظام أسماء نطاقات مرنة وقابلة للتوسع تدعم ملايين التطبيقات والمطورين. تتعامل المنصة الآن مع كميات كبيرة من عمليات النشر مع الحفاظ على أداء ووقت تشغيل ثابتين.
يتيح نظام أسماء النطاقات منخفض زمن البقاء الانتشار العالمي في أقل من خمس ثوانٍ، ما يضمن تسليم التطبيقات بسرعة. يعمل توجيه حركة المرور في الوقت الفعلي على تحسين الأداء والموثوقية، حتى عند وجود اضطرابات. مع توسيع Netlify لمنصتها المبنية على الذكاء الاصطناعي، يدعم IBM NS1 Connect تجارب مستخدم سلسة وعالية الأداء.
