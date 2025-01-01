تسعير watsonx.data
استفِد من بياناتك أينما كانت باستخدام بحيرة البيانات الهجينة المفتوحة للذكاء الاصطناعي والتحليلات
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تسعير watsonx.data

ابدأ رحلتك مع ™IBM® watsonx.data، وهي بحيرة البيانات الهجينة المفتوحة لدينا لدعم الذكاء الاصطناعي والتحليل والتي تتيح لك الوصول إلى بياناتك واستخدامها في أي مكان، حيث يمكن نشرها عبر أي بيئة سحابية أو محلية.
مستويات التسعير (SaaS)
إصدار تجريبي  مجانًا البدء ابدأ تجربتك المجانية Standard الاستخدام الإنتاجي المؤسسي

دعم الخدمات - 3 دولارات أمريكية للساعة الواحدة*

IBM Cloud

 

Presto: 

  • صغير: 4 عقد بذاكرة التخزين المؤقت
  • متوسط: 7 عقد بذاكرة التخزين المؤقت
  • كبير: 12 عقدة بذاكرة التخزين المؤقت

البداية: 1.00 دولار أمريكي*
ذاكرة التخزين المؤقت المحسّنة مقابل 2.80 دولار أمريكي*

 

Presto C++: 

  • صغير: 4 عقد بذاكرة التخزين المؤقت
  • متوسط: 7 عقد بذاكرة التخزين المؤقت
  • كبير: 12 عقدة بذاكرة التخزين المؤقت

البداية: 1.50 دولار أمريكي*
حساب النقطة المحسّنة: 9.75 دولارات أمريكية*

 

Spark:

  • الصغير: وحدة تخزين بسعة 8v وذاكرة بسعة 32 جيجابايت و300 جيجابايت تخزين ثانوي مقابل 1.00 دولار أمريكي في الساعة*. 
  • المتوسط: وحدة معالجة 16vCPU، وذاكرة 64 جيجابايت مع 900 جيجابايت التخزين الثانوي 2.00 دولار أمريكي في الساعة*. 
  • الكبير: وحدة معالجة بسعة 32v، وذاكرة بسعة 128 جيجابايت مع 1600 جيجابايت للتخزين الثانوي، بمبلغ 3.70 دولارات أمريكية في الساعة*. 

Milvus:

  • البداية: مليون متجه، نوع الفهرس- IVF_FLAT، معلمات الفهرس - 64، حجم القطع (1024)، الأبعاد (384 لمطابقة نماذج IBM) [الحجم الافتراضي للتجربة]، مقابل 1.25 دولار أمريكي في الساعة*
  • الصغير: 10 ملايين متجه، ونوع الفهرس - IVF_FLAT، معلمات الفهرس - 64، حجم القطع (1024)، الأبعاد (عند 384)، مقابل 2.75 دولار أمريكي في الساعة*.
  • المتوسط: 50 مليون متجه، نوع الفهرس - IVF_FLAT، معلمات الفهرس - 64، حجم القطع (1024)، الأبعاد (عند 384)، مقابل 9.75 دولارات أمريكية في الساعة*.
  • الكبير: 100 مليون متجه، نوع الفهرس - IVF_FLAT، معلمات الفهرس - 64، حجم القطع (1024)، الأبعاد (عند 384)، بمبلغ 16.50 دولارًا أمريكيًا في الساعة*.

 

 

2,000 وحدة مجانية (تُستخدم عادةً خلال 7 إلى 12 يومًا)

 

كتالوج Hive metastore وIceberg

مدير البنية التحتية والاستعلامات

Presto، Presto C++، Spark، Milvus 

تكاملات IBM® Db2® Warehouse و®IBM® Netezza

 

كتالوج Hive metastore وIceberg

مدير البنية التحتية والاستعلامات

Presto، Presto C++، Spark، Milvus 

عمليات تكامل Db2 Warehouse وNetezza

 

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
تسعير البرامج

حل watsonx.data متاح كبرنامج اليوم، ويعتمد تسعير watsonx.data على عدد نوى المعالج الافتراضية (VPC)، وتتضمن قدرات البرنامج المستوى Standard SaaS علاوةً على IBM Analytics Engine المدعوم من Apache Spark وIBM Storage Fusion وIBM® Storage Ceph وبرنامج منصة IBM® Cloud Pak for Data و®Red Hat® OpenShift وغير ذلك الكثير.
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جرِّب watsonx.data مجانًا أو تحدَّث إلى خبير من IBM.

 

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الحواشي

تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرامج كخدمة (SaaS) ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، ولا تقدم IBM أي تعهد بأن تكون البرامج كخدمة (SaaS) وميزات البرامج والقدرات متماثلة.