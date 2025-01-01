معلومات حول أهلية الشراء والخصم

تحقق مما إذا كنت مؤهلاً - يمكن أن يتأثر الشراء على ®ibm.com حسب الموقع.

ممكّن الدولة

بعض الدول غير ممكّنة للمعاملات عبر الإنترنت من خلال ibm.com/ae-ar وتتطلب الاتصال بالبائع من خلال زر المساعدة المتاح على صفحة كل منتج للحصول على المساعدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الدول مؤهلة للحصول على خصومات حصرية - تحقق مما إذا كانت منطقتك مؤهلة للحصول على هذه العروض الخاصة.

البلدان التي لم يتم تمكينها لشراء المنتجات على ibm.com/ae-ar
أفغاني
ألبانيا
الجزائر
ساموا الأمريكية
أندورا
أنغولا
أنغيلا
أنتيغوا
الأرجنتين
أرمينيا
أروبا
جزر البهاما
البحرين
بربادوس
بنين
برمودا
بوتان
بوليفيا
بونير
البوسنة والهرسك
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
كمبوديا
الكاميرون
الرأس الأخضر
جزر كايمان
وسط أ
تشاد
شيلي
الصين
كولومبيا
الكونغو
جمهورية الكونغو الديمقراطية Rep.
كوستاريكا
كوت ديفوار
كوراساو
جيبوتي
دومينيكا
الإكوادور
السلفادور
إيسواتيني
إثيوبيا
جزيرة فارو
فيجي
الغابون
غامبيا
جورجيا
غانا
جرينلاند
غرينادا
غوادلوب
غيرنسي
غينيا
غيانا
أيسلندا
الهند
إندونيسيا
العراق
جزيرة مان
جامايكا
جيرسي
الأردن
كازاخستان
كينيا
كيريباتي
الكويت
قيرغيزستان
شعب لاو الديمقراطية الشعبية
لبنان
ليسوتو
ليبيا
ليختن
ماكاو
مقدونيا
مدغشقر
ملاوي
جزر المالديف
مالي
مالطا
موريتانيا
موريشيوس
مولدوفا
موناكو
منغوليا
مونتينيغرو
موزمبيق
ميانمار
ناميبيا
نيبال
كاليد الجديدة
النيجر
نيجيريا
نيوي
فلسطين
بنما
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي
بيرو
بورتوريكو
قطر
ريونيون
الاتحاد الروسي
رواندا
السودان
سانت لوسيا
ساموا
السنغال
صربيا
سيراليون
سلوفاكيا
سلوفينيا
جزر سليمان
الصومال
سانت بارث
سانت كيتس
السودان
سورينام
طاجيكستان
تنزانيا
تيمور - ليشتي
توغو
تونغا
ترينيداد
تونس
أوغندا
أوكرانيا
أوروغواي
أوزبكستان
فانواتو
فنزويلا
اليمن
زامبيا
زيمبابوي
 الدولة التي تم تمكينها لشراء المنتجات على ibm.com/ae-ar
استراليا
النمسا
أذربيجان
بنغلاديش
بلجيكا
البرازيل
بروناي دار السلام
بلغاريا
كندا
كرواتيا
قبرص
التشيك
الدنمارك
مصر
إستونيا
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
اليونان
هونغ كونغ
هنغاريا
الهند
أيرلندا
إسرائيل
ايطاليا
اليابان
جمهورية كوريا، جمهورية كوريا
لاتفيا
ليبيريا
ليتوانيا
لوكسمبورغ
ماليزيا
المكسيك
المغرب
هولندا
نيوزيلندا
النرويج
سلطنة عمان
باكستان
الفلبين
بولندا
البرتغال
رومانيا
المملكة العربية السعودية
سنغافورة
جنوب أفريقيا
اسبانيا
سريلانكا
السويد
سويسرا
تايوان
تايلاند
تركيا
الإمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
فييت نام
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