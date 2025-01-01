بعض الدول غير ممكّنة للمعاملات عبر الإنترنت من خلال ibm.com/ae-ar وتتطلب الاتصال بالبائع من خلال زر المساعدة المتاح على صفحة كل منتج للحصول على المساعدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الدول مؤهلة للحصول على خصومات حصرية - تحقق مما إذا كانت منطقتك مؤهلة للحصول على هذه العروض الخاصة.