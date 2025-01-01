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|أفغاني
|ألبانيا
|الجزائر
|ساموا الأمريكية
|أندورا
|أنغولا
|أنغيلا
|أنتيغوا
|الأرجنتين
|أرمينيا
|أروبا
|جزر البهاما
|البحرين
|بربادوس
|بنين
|برمودا
|بوتان
|بوليفيا
|بونير
|البوسنة والهرسك
|بوتسوانا
|بوركينا فاسو
|بوروندي
|كمبوديا
|الكاميرون
|الرأس الأخضر
|جزر كايمان
|وسط أ
|تشاد
|شيلي
|الصين
|كولومبيا
|الكونغو
|جمهورية الكونغو الديمقراطية Rep.
|كوستاريكا
|كوت ديفوار
|كوراساو
|جيبوتي
|دومينيكا
|الإكوادور
|السلفادور
|إيسواتيني
|إثيوبيا
|جزيرة فارو
|فيجي
|الغابون
|غامبيا
|جورجيا
|غانا
|جرينلاند
|غرينادا
|غوادلوب
|غيرنسي
|غينيا
|غيانا
|أيسلندا
|الهند
|إندونيسيا
|العراق
|جزيرة مان
|جامايكا
|جيرسي
|الأردن
|كازاخستان
|كينيا
|كيريباتي
|الكويت
|قيرغيزستان
|شعب لاو الديمقراطية الشعبية
|لبنان
|ليسوتو
|ليبيا
|ليختن
|ماكاو
|مقدونيا
|مدغشقر
|ملاوي
|جزر المالديف
|مالي
|مالطا
|موريتانيا
|موريشيوس
|مولدوفا
|موناكو
|منغوليا
|مونتينيغرو
|موزمبيق
|ميانمار
|ناميبيا
|نيبال
|كاليد الجديدة
|النيجر
|نيجيريا
|نيوي
|فلسطين
|بنما
|بابوا غينيا الجديدة
|باراغواي
|بيرو
|بورتوريكو
|قطر
|ريونيون
|الاتحاد الروسي
|رواندا
|السودان
|سانت لوسيا
|ساموا
|السنغال
|صربيا
|سيراليون
|سلوفاكيا
|سلوفينيا
|جزر سليمان
|الصومال
|سانت بارث
|سانت كيتس
|السودان
|سورينام
|طاجيكستان
|تنزانيا
|تيمور - ليشتي
|توغو
|تونغا
|ترينيداد
|تونس
|أوغندا
|أوكرانيا
|أوروغواي
|أوزبكستان
|فانواتو
|فنزويلا
|اليمن
|زامبيا
|زيمبابوي
|استراليا
|النمسا
|أذربيجان
|بنغلاديش
|بلجيكا
|البرازيل
|بروناي دار السلام
|بلغاريا
|كندا
|كرواتيا
|قبرص
|التشيك
|الدنمارك
|مصر
|إستونيا
|فنلندا
|فرنسا
|ألمانيا
|اليونان
|هونغ كونغ
|هنغاريا
|الهند
|أيرلندا
|إسرائيل
|ايطاليا
|اليابان
|جمهورية كوريا، جمهورية كوريا
|لاتفيا
|ليبيريا
|ليتوانيا
|لوكسمبورغ
|ماليزيا
|المكسيك
|المغرب
|هولندا
|نيوزيلندا
|النرويج
|سلطنة عمان
|باكستان
|الفلبين
|بولندا
|البرتغال
|رومانيا
|المملكة العربية السعودية
|سنغافورة
|جنوب أفريقيا
|اسبانيا
|سريلانكا
|السويد
|سويسرا
|تايوان
|تايلاند
|تركيا
|الإمارات العربية المتحدة
|المملكة المتحدة
|الولايات المتحدة الأمريكية
|فييت نام