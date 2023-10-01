استشارات التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية
تحويل التجارة إلى منظومة ذكية حقيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة
دمج الذكاء الاصطناعي في علامتك التجارية اشترك في عرض الخبير الشهري
رسم توضيحي لشخص يستخدم هاتف محمول ذكي
لمحة عامة

لنواجه الأمر: التجارة معقدة. تعد منصات التجارة القوية والتجارب متعددة القنوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي محركات نمو في قلب استشارات الأعمال. توفر IBM لك خبرة استشارية متكاملة وشراكات عالمية المستوى في النظام البنائي، والتي تشمل الاستراتيجية الرقمية والتصميم والتنفيذ والتكامل والعمليات.

إننا نسخر قوة الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي، وعروض التحول الأفضل في فئتها والمسرعات المبتكرة مثل IBM iX Experience Orchestrator—إطار العمل مفتوح المصدر الذي أثبت جدارته والذي يسرع من جهود عملائنا في مجال التجارة القابلة للتكوين وجهود التحديث—لضمان تحقيق إيرادات مستمرة ومستدامة. والنتيجة هي تجارب عملاء قائمة على الرؤى والنتائج التي تبني الثقة وتوسع نطاق وصولك وملاءمته بشكل مربح.

 تعرف على IBM iX Experience Orchestrator (1:56)
جائزة SAP Global SAP Customer Experience Partner Excellence Award 2023

للسنة الثانية على التوالي، حصلت شركة IBM Consulting على جائزة SAP Global SAP Customer Experience Partner Excellence Award لعام 2023 عن فئة الانتقال إلى السوق.
ندوة الإنترنت
شاهد ندوتنا على الويب لاكتشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يحوّل إستراتيجية إدارة تجربة المنتجات لديك ويحقق نتائج قابلة للقياس لأعمالك.
القدرات يتمتع مستشارو IBM بخبرة في جميع منصات التجارة والمحتوى والسوق والاشتراك والدفع. تجربة التجارة متعددة القنوات

يمكنك تحسين رضا العملاء وزيادة الكفاءة التشغيلية وزيادة نمو الإيرادات. من خلال تحسين الأداء المستند إلى الذكاء الاصطناعي والأدوات الذكية، تساعدك IBM Consulting على تحويل عمليات متاجرهم من خلال الربط بين القنوات الفعلية والرقمية. 

 تحديث التجارة

فتح آفاق نمو التجارة من خلال تحسين البنية التحتية للتجارة المؤسسية والاستفادة من الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. تنفيذ منصات التجارة الأساسية وتنظيمها وترقيتها إلى جانب التوسع لدعم نماذج الأعمال الجديدة. 

 التخصيص والمشاركة

ضاعف ارتباط علامتك التجارية من خلال تجارب تجارة مخصصة وجذابة مدعومة برؤى قابلة للتنفيذ.

 إدارة الطلبات

يمكنك الحصول على وظيفة إدارة الطلبات التي تدعم كلا النموذجين التجاريين وعملية التجارة بين الشركات والمستهلكين و/أو بين الشركات وبعضها بالكامل بدءًا من تقديم الطلبات وحتى الاستيفاء. تساعدك IBM Consulting على زيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء لأقصى درجة، بدءًا من تجربة المرحلة النهائية وحتى الامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة.

 إدارة المنتج والكتالوج والمحتوى والبحث

تقديم تجربة منتجات استثنائية، وتعزيز رضا العملاء والولاء ونمو المبيعات. إننا نمكّنك من إدارة جميع أنواع المحتوى بكفاءة، مما يضمن توفير بيانات المنتج الدقيقة والجذابة عبر القنوات. 

 التجارة المستدامة

يمكنك تعزيز التفاعل من خلال خدمات استشارات التجارة الإلكترونية التي نقدمها والتي تهدف إلى زيادة الربحية من خلال حلول التجارة والتجارة الإلكترونية المستدامة.
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد
إذا لم نحصل على مساعدة IBM iX في تأسيس تجارتنا متعددة القنوات بالسرعة التي فعلوها، لكنا قد خسرنا حصتنا في السوق بحلول الوقت الحالي. CIO وCDO شركة تصنيع The Total Economic Impact™ of IBM iX’s Digital Commerce Services Forrester Consulting، نوفمبر 2022 استكشف دراسة Forrester
دراسات حالة
بنك الدولة الهندي

بنك State Bank of India ينجح في إنشاء سوق مالي محمول على منصة ذكية تضع العملاء في المقام الأول
شركة TAG Heuer

قامت IBM iX بتصميم ونشر حل موجّه للمستهلك مباشرة لصالح شركة TAG Heuer والذي كان سببًا في فتح قناة تجارية جديدة.
Frito-Lay

تعمل Frito-Lay North America على تمكين موظفيها رقميًا لإسعاد العملاء باستخدام أدوات وتجارب حديثة

الرؤى

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دراسة المستهلك السنوية لشركة IBM

حان الوقت لتبسيط تجربة التسوق. اكتشف كيفية إحداث ثورة في البيع بالتجزئة والتجارة باستخدام الذكاء الاصطناعي في كل مكان.
دليل شاغلي منصب CEO لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

شاهد كيفية تحقيق أقصى قدر من القيمة من العملاء والموظفين من خلال تقديم تجربة تجارية معززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
زيادة القدرة التنافسية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

لقد أدى تحول تفضيلات المستهلكين والأسواق المزدحمة إلى تعقيد التجارة أكثر من أي وقت مضى. استكشف طرقًا لتبسيط العمليات واكتساب ميزة تنافسية.
حلول ذات صلة تصميم التجارب، والمنتجات، والخدمات

يساعد IBM iX الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم على بناء الخبرات والمنتجات والخدمات التي تعيد تشكيل علاقاتها مع العملاء والموظفين.

 تعرف على المزيد عن IBM iX خدمات تجارب العملاء الاستشارية

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