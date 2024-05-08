خدمات SAP الاستشارية

تتعاون IBM وSAP لمساعدة المؤسسات على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لزيادة الإنتاجية وعائد الاستثمار. يعتمد نهجنا المشترك في الذكاء الاصطناعي التوليدي على نظام بنائي مفتوح وعلى أساس من الثقة. وباعتبار IBM شركة التقنية الوحيدة التي تتمتع بخبرات استشارية هائلة في SAP، فإنها تتعاون مع SAP لإضافة قيمة للعميل طوال رحلته لاستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال: تحديد خرائط الرحلة بشكل مشترك، والابتكار المشترك للحلول، وتقديم رحلات التحول التي تدعم RISE.