خدمات SAP SuccessFactors الاستشارية
حسِّن تجربة موظفيك، وإدارة الأداء العام والكفاءة التشغيلية للمساعدة على تحويل الموارد البشرية باستخدام SAP SuccessFactors.
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لمحة عامة

تساعد خدمات الاستشارات من IBM SAP SuccessFactors مؤسستك على تحقيق التميز في الأداء باستخدام حلول SAP SuccessFactors من خلال تقييم نموذج التشغيل لإدارة تجربة الإنسان (HXM)، وتحسين العمليات الأساسية للموارد البشرية، وتسريع عمليات التنفيذ. يمكن أن تساعد المعرفة المتكاملة بالمنتجات، والخبرة، والمعرفة الصناعية على تحسين إدارة المواهب والتفاعلات الخاصة بالموارد البشرية من وقت الانضمام إلى الإدارة ووصولاً إلى الرواتب.

 الذكاء الاصطناعي في SAP يُحدِث تحولاً في إدارة الموارد البشرية.
شركة SAP تصنِّف IBM كمزود حائز على جوائز.

حصلت IBM Consulting على جائزة SAP لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان (APJ) للتميز كشريك في بناء قدرات الاستشاريين.

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الفوائد

أعِد تصور تجارب الموظفين وحسِّن نماذج تشغيل الموارد البشرية باستخدام IBM SAP SuccessFactors.

 معدل

من الشركات تُجري عملية تغيير هيكل الموارد البشرية حاليًا أو تخطِّط لذلك في المستقبل القريب.¹

 1 من كل 10

أفاد كبار مسؤولي الموارد البشرية (CHROs) أن لديهم المهارات اللازمة في علم البيانات والتعلم الآلي ومهارات الذكاء الاصطناعي اليوم

 %35

يقول الرؤساء التنفيذيون إن 35% من قوتهم العاملة ستحتاج إلى إعادة تدريب تأهيل خلال السنوات الثلاث القادمة..2

خدمات SAP SuccessFactors الاستشارية

استكشِف إمكانات الموظفين من خلال تطوير جدول أعمال المواهب

يوفِّر SAP SuccessFactors المدعوم بالذكاء الاصطناعي منصة موحدة لمؤسسات الموارد البشرية لتحديد أولويات تطوير المهارات، وتوسيع التدريب المستهدف، وتعزيز قوى عمل جاهزة للمستقبل. يُتيح SAP SuccessFactors Talent Intelligence Hub للمؤسسات تحليل وتصوير بيانات الموارد البشرية، وتحديد التوجهات، وإجراء التنبؤات حول احتياجات القوى العاملة المستقبلية. ومن خلال الاستفادة من بيانات الموارد البشرية، يمكن للمؤسسات التركيز على المبادرات الاستراتيجية وتطوير الموظفين بدلاً من المهام الروتينية، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات فعَّالة وموفرة للوقت.
تحديث الموارد البشرية من خلال تسريع خارطة الطريق الرقمية

من خلال تحديث إدارة الموارد البشرية باستخدام IBM HR Transformation و SAP SuccessFactors، يمكن للمؤسسات تسريع التحول الرقمي، وأتمتة المهام اليدوية، وتقديم تجارب استثنائية للموظفين. تستفيد هذه المنصة السحابية التي تركِّز على الأجهزة المحمولة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات لتحفيز الابتكار. ومع التكامل السلس عبر الأعمال، بما في ذلك SAP S/4HANA، يمكن للموارد البشرية الاستجابة بسرعة للاحتياجات المتغيرة وأداء دور أكثر استراتيجية في دفع نجاح الأعمال بشكل عام.
تطوير وظيفة موارد بشرية مرنة لتلبية احتياجات الأعمال المتغيرة

تُتيح خدمات تحويل الموارد البشرية من IBM باستخدام SAP SuccessFactors توفير وظيفة موارد بشرية مرنة ومتوافقة، تدعم جميع الأشخاص في جميع المواقع وطرق العمل. يعمل فريق إدارة التغيير المؤسسي في IBM على تعزيز التعاون، وبناء الثقة، وإنشاء مصدر موحَّد للحقيقة من خلال بيانات الأشخاص الدقيقة والآمنة، مم يدعم العمليات والتجارب والرؤى.
تقديم تجارب موظفين حديثة مستوحاة من احتياجات المستهلكين

تقدِّم حلولنا تجارب عصرية مستوحاة من احتياجات المستهلكين، ما يمكِّن قادة الموارد البشرية من اتخاذ قرارات مستنيرة لتحقيق نتائج أفضل. يُتيح التصميم الذي يركِّز على المستخدم وقدرات الخدمة الذاتية للموظفين الوصول إلى الخدمات عند الحاجة، في حين يتنبأ الدعم الاستباقي بالاحتياجات ويقترح كل ما له صلة من مهام وفرص تفاعل وتعليقات. وهذا يعزز مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي، ما يؤدي في النهاية إلى نجاح الأعمال.
في هذا المشروع، اجتمعنا جميعًا وعملنا كفريق واحد بهدف مشترك. كنا نعلم أن IBM لن تغادر بمجرد أن نبدأ التنفيذ. إنها حقًا علاقة مبنية على الثقة المتبادلة. Bernie Repacholi رئيس أنظمة الأفراد والتمكين AusNet Services
دراسات حالة
Corning

حققت Corning رؤية واضحة لقواها العاملة العالمية، وقللت التكاليف التشغيلية، وعززت أداء الموارد البشرية من خلال دمج أنظمتها في منصة واحدة قائمة على السحابة مع SAP SuccessFactors.
AusNet

من خلال الشراكة مع IBM لتحويل عمليات الموارد البشرية لديها، حققت AusNet Services تحسينات كبيرة، بما في ذلك تبسيط عملية الموافقة على التوظيف وتحسين الرؤية في تتبُّع الوقت وتحديات تخصيص الموارد.
FGF

بمساعدة IBM SAP SuccessFactors، تستطيع FGF الآن تقديم البيانات الرئيسية لصناع القرار في وقت أسرع بمعدل أربع ساعات يوميًا، وهو تحسُّن بنسبة 75%، ما يمكِّن الشركة من اتخاذ قرارات توظيف أسرع وأكثر استنارة والبقاء متفوقة على أهداف نموها.

الموارد

معارف حول SAP

كيف تحقق المؤسسات الاستمرارية والمرونة.
الحاجة إلى نموذج تشغيل ديناميكي حديث للموارد البشرية

استثمر في شراكة التكنولوجيا البشرية لتحقيق الريادة في عصر التغيير المستمر.
حدود جديدة لمستقبل العمل

سيغير الذكاء الاصطناعي التوليدي طريقة عملنا والمهارات التي نحتاجها، وسيتم تبنيه بشكل أسرع مما نتوقع.
تحسين المهارات وإعادة تأهيل المواهب في عصر الذكاء الاصطناعي

مع تطور عصر الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرات التحول الرقمي، يفكِّر التنفيذيون والموظفون معًا في كيفية تأثيره في التوظيف والمهارات اللازمة للبقاء في المقدمة.
إنشاء تجارب موظفين استثنائية

مع تزايد التداخل بين الحياة الشخصية والمهنية للموظفين أكثر من أي وقت مضى، يتوقع الموظفون بيئة عمل أكثر مرونة وتعاطفًا تأخذ في اعتبارها جوانبهم الشخصية بالكامل.
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تُعَد الموارد البشرية المحرك الجديد للنمو في المؤسسة، حيث تساعد على جذب والاحتفاظ بقوى عاملة متنوعة وذات مهارات عالية تدعم احتياجات الأعمال المتطورة.

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الحواشي
  1. الحاجة إلى نموذج تشغيلي حديث وديناميكي للموارد البشرية، IBM، عام 2023
  2. 6 حقائق صعبة يجب على الرؤساء التنفيذيين مواجهتها، IBM، عام 2024