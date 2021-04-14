خدمات SAP SuccessFactors الاستشارية

تقديم تجارب موظفين حديثة مستوحاة من احتياجات المستهلكين

تقدِّم حلولنا تجارب عصرية مستوحاة من احتياجات المستهلكين، ما يمكِّن قادة الموارد البشرية من اتخاذ قرارات مستنيرة لتحقيق نتائج أفضل. يُتيح التصميم الذي يركِّز على المستخدم وقدرات الخدمة الذاتية للموظفين الوصول إلى الخدمات عند الحاجة، في حين يتنبأ الدعم الاستباقي بالاحتياجات ويقترح كل ما له صلة من مهام وفرص تفاعل وتعليقات. وهذا يعزز مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي، ما يؤدي في النهاية إلى نجاح الأعمال.