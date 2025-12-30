مع وجود قوى عاملة تزيد عن 300,000 شخص في IBM، كانت الشركة بحاجة إلى حل للموارد البشرية يمكنه التوسع بسرعة مثل الذكاء الاصطناعي. لمواجهة هذا التحدي، قادت منشأتا الموارد البشرية وCIO في IBM مبادرة تحول استراتيجي مشتركة، حيث عملت ®IBM Consulting وSAP كشركاء في التنفيذ. وبتوجيه من الرؤية الاستراتيجية لنائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للموارد البشرية، Nickle LaMoreaux، كان الهدف هو إنشاء نظام بنائي للموارد البشرية متكامل بسلاسة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومصمم لتلبية احتياجات أعمال IBM.

وضعت قيادة LaMoreaux الأتمتة الذكية، وتمكين الموظفين، والاتساق العالمي في صميم هذا التحول.

بصفتها شركة معروفة بتقدمها في البنية التحتية للموارد البشرية وشريكًا طويل الأمد، قدمت SAP لشركة IBM فرصة لإنشاء منصة مفيدة للطرفين. سيجري إعداد حل الموارد البشرية الجديد لتعزيز الأتمتة، وتبسيط مهام سير العمل، وتحسين معدلات اعتماده، وتقديم تجربة موحدة للفرق حول العالم.

على مدى عامين ونصف، قادت منشأتا IBM للموارد البشرية وCIO تصميم وإدارة منصة موارد بشرية مخصصة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي. نفذت شركتا IBM Consulting وSAP الحل مع بنية ونماذج خدمة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات التشغيلية لشركة IBM.

نفذت الفرق حلول SAP SuccessFactors الأساسية—وهي جزء من مجموعة أعمال SAP الأوسع نطاقًا—بما في ذلك مركز موظفي SAP SuccessFactors، وكشوف المرتبات المركزية للموظفين، والتعويضات، والتعاقب والتطوير، والانضمام للشركة، والأداء والأهداف، وتتبع الوقت. لم يقتصر هذا التنفيذ على تحديث النظام البنائي للموارد البشرية في IBM فحسب، بل أظهر أيضًا قدرات IBM في مجموعة أعمال SAP بأكملها. وللتحفيز على اعتماد الحل، قدمت IBM صفحة HR Zone، وهي صفحة رئيسية مركزية مبنية على SAP Build Work Zone؛ لتبسيط الاستفادة من أدوات الموارد البشرية من خلال تجارب قائمة على الأدوار. ولتوسيع نطاق العمل بشكل أكبر، دمجت IBM خمس منصات مكملة وهي: DocuSign، وSAP Analytics Cloud، وSAP Datasphere، وSAP Enable Now، وOpenText Magellan.