استشارات تقنية الموارد البشرية

أصبح من الضروري أن تتمتع مؤسسات الموارد البشرية بالحداثة والأسلوب الرشيق، وأن تكون قادرة على التحول بسرعة بما يتناسب مع ضرورات العمل المتغيرة. لقد تخلت الموارد البشرية عن دورها الإداري المتمثل في تطبيق السياسات الإدارية وتحولت لتصبح ضمن صانعي القيم، مما يؤثر على التحول على مستوى المؤسسة.
تخيل يومًا ما تعمل فيه وظائف الموارد البشرية لديك بسلاسة وتستمر في التطور حتى تتمكن من التركيز على تقديم الرؤى والنتائج التي تدفع أعمالك إلى الأمام. قم بتحديث تطبيقاتك وعملياتك باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل العمليات وتجارب الموظفين لديك لتقديم طرق جديدة للعمل مع زيادة إنتاجية الأعمال وتقليل تكاليف التشغيل.
تقدم IBM Consulting الخبرة الصناعية والوظيفية العميقة عبر الموارد البشرية والتقنية، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، للمشاركة في تصميم استراتيجية وخطة تنفيذ تعمل بأفضل شكل يتناسب مع أنشطة الموارد البشرية الخاصة بك وفي النهاية أعمالك بوجه عام. من خلال الرؤى والخبرة التي اكتسبناها من تحويل مجموعة الموارد البشرية الخاصة بنا وتشغيل نماذج تقديم خدمات الموارد البشرية الناجحة لشركات Fortune 500، يمكننا ضمان التحول السلس.
يمكنك استخدام تجارب ذكية ومخصصة، وتسريع جدول الأعمال الرقمي للموارد البشرية باستخدام تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مناسبة للغرض، وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ.
يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الموارد البشرية المبسطة وزيادة الإنتاجية من خلال عمليات الموارد البشرية المؤتمتة وروبوتات المحادثة الذكية.
يمكنك إلغاء أنشطة الموارد البشرية وتبسيطها وأتمتتها لتقليل التكاليف التشغيلية مع إعادة توجيه الاستثمار لأولويات القوى العاملة الأخرى.
بادر بتسريع رحلتك إلى Oracle Cloud وتسريع الوقت اللازم للتسليم وتحسين وظيفة الموارد البشرية لديك لزيادة القيمة والنمو الاستراتيجي.
تمكّن من تحسين تجربة موظفيك وفاعليتهم التشغيلية للمساعدة في تحويل الموارد البشرية باستخدام SAP SuccessFactors.
أحدث تحولًا في الموارد البشرية لديك من خلال تطبيق تقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي على حلول Workday. إزالة أوجه القصور، وتقليل تكاليف تشغيل الموارد البشرية، وبناء تجربة جذابة.
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