تساعد حلول ServiceNow على رقمنة وتوحيد المؤسسات بحيث يمكنها العثور على طرق أكثر ذكاءً وسرعةً وكفاءة لتشغيل مهام سير العمل. يُتيح ذلك للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر ارتباطًا وابتكارًا ومرونة.

تساعدك كلٌّ من IBM و ServiceNow على تنسيق النظام البنائي التكنولوجي بأكمله في مؤسستك من خلال رؤية "منصة المنصات" والتي تساعد على زيادة استثماراتك ونتائج أعمالك، وتعزز الابتكار عبر تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والمالية، وسلسلة التوريد.