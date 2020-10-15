على مدار أكثر من عقد من الزمان، قادت IBM و ServiceNow الابتكار والتحول المؤسسي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والموظفين والعملاء. تجمع شراكتنا الاستراتيجية العالمية بين نطاق خبرة IBM الصناعية وحلولنا التقنية الرائدة لتسريع تحقيق القيمة، وتعزيز الشفافية التشغيلية، وضمان الثقة والحوكمة السليمة في رحلتك نحو الأتمتة. ومن خلال تنفيذ ServiceNow في مؤسستك على أنها "منصة المنصات"، نُتيح إنشاء نظام موحد للتفاعل يعزز أتمتة سير العمل عبر جميع الأنظمة المعزولة، ما يعود بالنفع على كل من العملاء والموظفين على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، نستفيد من منهجية IBM Garage لمساعدتك على تقليل مخاطر التحول مع توسيع الأثر بسرعة من خلال نموذج التعاون والتركيز على القيمة. يتماشى عمل IBM Garage مع أكبر محركات القيمة في مؤسستك، ويتتبَّع هذه القيمة بشفافية أثناء تحقيقها في كل مرحلة من مراحل البرنامج، ويعمل على توسيع طرق العمل الجديدة من خلال دمج أفضل ممارسات التفكير التصميمي المؤسسي، والتطوير المرن، وممارسات DevSecOps، المعززة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM وشركائنا.
تُعَد IBM واحدة من ستة شركاء عالميين مرموقين، مع فِرَق مهندسي الحلول والتنفيذ التي يقودها مهندسون معتمدون من الدرجة الأولى، ومعماريون تقنيون معتمدون. ولدينا آلاف الشهادات والاعتمادات الخاصة بالتنفيذ عبر جميع حلول ServiceNow، ونحن الشريك العالمي الوحيد الذي يُعَد أيضًا شريكًا تقنيًا للذكاء الاصطناعي التوليدي لشركة ServiceNow. تُعَد IBM أيضًا من أبرز عملاء ServiceNow، مع تبني شامل لحلول ITSM و ITOM و ITAM و CSM و SecOps و GRC ومنتجات FSM عبر المؤسسة.
نجحت إحدى شركات الاتصالات في الولايات المتحدة في تقليل وقت الإشعار بنسبة 89% ووقت الحل بنسبة 45%.
حقَّقت شركة طاقة مستدامة عالمية عائد استثمار بنسبة 219% خلال 14 شهرًا وخفَّضت وقت التنفيذ بنسبة 50%.
خفَّضت شركة رعاية صحية كبرى وقت معالجة طلبات التوظيف بنسبة 50% وحجم مكالمات مركز الاتصال بنسبة 70%.
توسيع نطاق الخدمات بسرعة، وتقديمها بكفاءة أكبر، وتقليل التعقيدات من خلال نهج منصة واحدة لإدارة الطلبات من ServiceNow و IBM.
أطلق العنان لوظائف الأعمال المؤتمتة مع تحديث تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من IBM. تعمل كلٌّ من IBM و ServiceNow و Celonis معًا على تحويل أوجه القصور في العمليات إلى تجارب مستخدم حديثة تعزِّز تأثير أنظمة تخطيط موارد المؤسسات ERP.
قدِّم تجارب مستخدم حديثة ومقصودة من خلال منصة موحَّدة من ServiceNow و IBM تجمع بين السياسات والبيانات والذكاء الاصطناعي لتحويل الثقافة المؤسسية، وتعزيز الكفاءة، ودعم تنقل المواهب عبر المؤسسة.
وسِّع نطاق إدارة الطلبات في مؤسستك لاغتنام الفرص الحديثة مثل تقنية 5G وإنترنت الأشياء. أنشئ سلاسل قيمة جديدة، وسرِّع طرح المنتجات في السوق، وقدِّم تجربة عملاء محسَّنة مع IBM Telco Order Management.
يستفيد تحديث تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من IBM من قوة Celonis لتحليل البصمات الرقمية لعمليات المؤسسة، واستخلاص رؤى قيّمة لتعزيز القيمة، وتمكين ServiceNow Creator Workflows من رقمنة العمليات وتوفير تجارب مستخدم متميزة.
تسوّق بسرعة وأنفق بذكاء. قدِّم تجربة شراء سلسة من خلال رقمنة العمليات لتمكين الموظفين من الخدمة الذاتية، وتعزيز الإنتاجية عبر عمليات سير عمل مشتريات ذكية، وتحسين الإنفاق من خلال سلسلة قيمة متكاملة.
قدِّم خدمات قوية تعزِّز الإنتاجية وتوفِّر تجارب متميزة لموظفيك أينما كانوا، من خلال حل ITSM حديث.
تتبُّع وتقييم وإدارة تراخيص البرمجيات، والامتثال، والتحسين باستخدام خدمة SAMaaS من IBM.
حقِّق قيمة أكبر من مبادراتك وسرِّع وتيرة التغيير على مستوى المؤسسة. خطِّط للأعمال وحدِّد أولوياتها وتابع تنفيذها بما يتماشى مع الأهداف المؤسسية عبر IBM CIO Command Center، وهو بمثابة برج مراقبة للمديرين التنفيذيين للمعلومات.
زِد من وضوح التكاليف السحابية، وأجرِ التوازنات لتحقيق أقصى استفادة من الإنفاق من خلال حل FinOps مع NOW، الذي يحقق وفورات كبيرة في التكاليف دون التأثير على تقديم الخدمة.
توقَّع المشكلات قبل حدوثها، وامنع تأثيرها في المستخدمين النهائيين، وتمكَّن من أتمتة الإصلاحات والحلول باستخدام حل IBM Watson و ServiceNow AIOps.
قدِّم نقطة دخول واحدة لجميع خدمات وعمليات الموظفين، وادمج أنظمتك في وجهة واحدة مخصصة للمديرين والموظفين.
ساعِد الموظفين والمديرين على التنقل في رحلات متشعبة عبر الأقسام و"خلال اللحظات الحرجة" من خلال مهام سير عمل ذكية تتناول استقبال الموظفين الجدد، ومغادرة الموظفين، وأحداث دورة حياة العمل الأخرى.
حسِّن الإنتاجية من خلال تبسيط تجربة خدمات الموظفين عبر بوابة موحدة وتجارب عمل ذكية مدعومة من منصة NOW.
ربط المنظمة بأكملها، وتحويل العمليات، وتمكين الموظفين من التعامل بسرعة وشفافية وبشكل استباقي مع احتياجات العملاء.
دمج إدارة المخاطر المؤسسية والامتثال المؤسسي بسلاسة في التجارب الرقمية ومهام سير العمل من خلال عرض إدارة المخاطر المتكاملة من IBM.
التخطيط لرحلة التحول الخاصة بك مع عرض Creator Garage التكراري لتعزيز التفكير الابتكاري، وتسريع البناء، وتسهيل توسيع حلول ServiceNow المبتكرة.
تحقيق القيمة من استثمارات ServiceNow من خلال العمليات الصارمة، والموارد، والأدوات، وتحقيق تبني أفضل بناءً على احتياجات الأعمال والتجارب المحسَّنة.
احصل على رؤية أكبر لأصول المؤسسة وخدمات الأعمال لتحسين التجارب الرقمية ومهام سير العمل. تمكِّن قاعدة بيانات إدارة التكوين الذهبية الشركات من وضع الأساس لعمليات الأعمال والتكنولوجيا المستدامة، المدعومة بالمخاطر، والقوية.
زيادة قدرات المنصة ودمج إدارة الخدمة المستمرة في سير العمل في ServiceNow. يعتمد العرض على هيكل قائم على مركز التميز (COE) لإدارة نسخة ServiceNow الخاصة بالعملاء.
الاستعانة بمصادر خارجية لتحمل مسؤولية صيانة وتوقُّع احتياجات جميع مهام سير العمل في ServiceNow، بما في ذلك التراخيص لتحسين العمليات وتقليل النفقات.
تمكين تقييم شامل لتكوين المنصة المؤسسية، والعمليات، وجاهزيتها للتحديث.
قامت Providence St. Joseph Health بالانتقال من أنظمة فرعية مجزأة لقسم الموارد البشرية إلى بوابة للموارد البشرية متكاملة وذكية وسهلة الاستخدام، إذ تم استبدال العمليات البالية وتبني أفضل الممارسات.
تقدِّم Lumen تجارب منسقة يتعرَّف عليها عملاؤها عبر مواقع متعددة باستخدام حل إدارة طلبات الاتصالات من IBM و ServiceNow.
تساعد حلول ServiceNow على رقمنة وتوحيد المؤسسات بحيث يمكنها العثور على طرق أكثر ذكاءً وسرعةً وكفاءة لتشغيل مهام سير العمل. يُتيح ذلك للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر ارتباطًا وابتكارًا ومرونة.
تساعدك كلٌّ من IBM و ServiceNow على تنسيق النظام البنائي التكنولوجي بأكمله في مؤسستك من خلال رؤية "منصة المنصات" والتي تساعد على زيادة استثماراتك ونتائج أعمالك، وتعزز الابتكار عبر تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والمالية، وسلسلة التوريد.
تمكَّن من بناء خارطة طريق محكمة للمستقبل مدعومة بحلول واقعية ومثبتة من خلال منهجية IBM Garage للتعاون التكراري مع حلقة تغذية راجعة مستمرة.
طوِّر استراتيجيتك السحابية من خلال مواءمة نهج السحابة الهجينة من IBM مع أدوات إدارة السحابة من ServiceNow ومهام سير العمل الذكية.
زِد الإنتاجية والكفاءة وحسِّن تجارب العملاء والمواطنين من خلال دمج تكنولوجيا IBM مع مهام سير العمل الخاصة بالعملاء، والموظفين، والتكنولوجيا على منصة ServiceNow.
تمكَّن من دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في عمليات إدارة المواهب باستخدام مهم سير العمل المؤتمتة والمرنة والتنبؤية للموظفين من منصة Now.
تجمع كلٌّ من IBM و ServiceNow بين الأشخاص المناسبين والتقنيات المناسبة.
استفِد من الخبرات المتعمقة والخبرة في القطاعات، التي لا تأتي إلا من تجربة، لتحويل عملك.
تنسيق النظام البنائي التقني في مؤسستك بأكمله برؤية للمنصات تُساهم في زيادة استثماراتك.
القيادة الفكرية والمهارات عبر تكنولوجيا المعلومات، والعميل، والموظفين، ومهام سير عمل المبدعين تسرِّع من تقديم حلول ServiceNow الجاهزة.
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