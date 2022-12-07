استشارات العمليات
حوِّل عملياتك باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لدمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.
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زميلان في المكتب ينظران إلى الكمبيوتر المحمول معًا
لمحة عامة

لتحقيق النجاح في التحول الرقمي، يجب على إدارة الأعمال الحديثة دمج عملياتها عبر الحدود التنظيمية والأنظمة الحالية لتحقيق ميزة تنافسية.  بفضل أكثر من 27,000 متخصص في الاستشارات المالية وتحويل سلاسل التوريد، تقدِّم IBM Consulting القدرة على تنسيق الأفراد، والعمليات، والبيانات، والتوريد والتكنولوجيا بمرونة لتحقيق المبادرات والنتائج المستدامة التي تضمن استدامة نموذج تشغيل الأعمال في المستقبل.
الفوائد 70%

نسبة الزيادة في كفاءة العملية عن طريق أتمتة عمليات سير العمل1

 44%

نسبة تحسين استخدام الأصول من خلال سلاسل التوريد التم تم تحويلها2

 أكثر من 25%

نسبة التحسين في مؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للقياس من خلال مشاركة خدمات الأتمتة الذكية3
القدرات عمليات التمويل

تعمل IBM Consulting على إيجاد وربط وتحليل عمليات البيانات والتطبيقات الخاصة بك لاكتشاف الابتكارات ذات المعنى التي تساعد على اتخاذ قرارات أفضل وتحسين الأداء لاحقًا.

 تعرف على المزيد عمليات سلسلة التوريد

أكبر تهديد لتجاوز اضطرابات سلسلة التوريد هو التصرف بمنطق حل المشكلات الذي كان مستخدمًا في الماضي. تعمل خدمات استشارات IBM على بناء وإعادة هيكلة سلاسل توريد مرنة، وسريعة التكيف وتركِّز على الاستدامة لتلبية احتياجات المستقبل.

 تعرف على المزيد الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية

ومن خلال مزيج من استشارات الإدارة واستشارات الاستراتيجيات، تمكَّن من تحقيق قيمة الأعمال بشكل أسرع باستخدام نهج برمجي للتحول مع السعي نحو التميز التشغيلي.

 تعرف على المزيد العمليات ذات الصلة بالمواهب

حفِّز القوى العاملة لديك من خلال التقنيات المبتكرة وممارسات العمليات التي تقدِّم نهجًا يركِّز على الأفراد في إدارة عمليات المواهب.

 تعرَّف على المزيد حول استشارات العمليات ذات الصلة بالمواهب إدارة السحابة الهجينة

تساعد بنية السحابة الهجينة الصحيحة على تحديد سلسلة القيمة الخاصة بك وتمكين الفرق في عملك من تحقيق وفورات تصل إلى 70% في التكاليف، وتقليل الوقت بنسبة 88%، وزيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40%.

 تعرف على المزيد خدمات المشتريات

تمكَّن من تحويل مؤسسة المشتريات الخاصة بك من خلال تحسين العمليات التي تُسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة وفورات الإنفاق، وزيادة رضا الأطراف المعنية عبر العمل.

 تعرف على المزيد
™IBM Garage
تمكَّن من ابتكار الحلول، وتطويرها، وقياس نتائجها، وتحسينها، وتوسيع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عمل شامل يجمع بين التفكير التصميمي، والمرونة، وممارسات عمليات التطوير. حقِّق السرعة في الوصول إلى القيمة مع التسعير الأمثل واعتمد التقنيات المتطورة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الاستراتيجية والتصميم والتكنولوجيا. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
كان عملاؤنا بحاجة إلى طريقة ميسورة التكلفة للحد من المخاطر؛ وذلك لضمان عدم تعطل أجهزتهم. والآن أصبح بإمكانهم القيام بذلك بطريقة ميسورة التكلفة، وقد ساعد هذا على تقليل كمية الأجهزة، وكمية حركة البيانات وزمن الانتقال وتحسين أمن البيانات. Nancy Greco المدير، الأبحاث المؤسسية الرقمية لحلول إنترنت الأشياء (IoT) الذكية في IBM Research اقرأ دراسة حالة Boston Dynamics
الشراكات الاستراتيجية خدمات Amazon Web Services

يمكن لشركة IBM المساعدة على ترحيل البيانات إلى AWS Cloud وتشغيلها لأتمتة أعمالك وتلبية توجهات السوق المتطورة.

 استكشف قدرات AWS لدينا Microsoft Azure

تساعد IBM العملاء على تخصيص رحلة سحابة هجينة -متعددة السحابات وآمنة للغاية- إلى Microsoft Azure، بما في ذلك تحديث التطبيقات وإدارتها.

 استكشف قدرات Microsoft Azure لدينا Celonis

استفِد من تبسيط العمليات عبر المؤسسة، والذكاء، والأتمتة، وتمكَّن من تحقيق قيمة للأعمال على نطاق واسع.

 تعرَّف على المزيد عن Celonis منصة Google Cloud

استفِد من القدرات الكاملة لبرنامج Google Cloud كمنصة لتحديث التطبيقات، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (ML)، وSAP.

 استكشِف قدرات Google Cloud Oracle

تقدم شركة IBM حلولًا للصناعة وعمليات الأعمال في الاستشارات من خلال استخدام منصات Oracle مع التقنيات الناشئة.

 استكشف قدرات Oracle لدينا SAP

تقدِّم IBM مجموعة كاملة من خدمات استشارات وتقنيات SAP لتقليل التكاليف وزيادة المرونة.

 استكشف قدرات SAP لدينا اقرأ المعلومات الواردة في تقرير SAP
دراسات حالة
Neste Oyj

تعمل Neste على بناء منصة عالمية لتخطيط موارد المؤسسة في سعيها لتصبح الرائد العالمي في إنتاج الوقود المتجدد والحلول الدائرية.
Boston Dynamics

عملت IBM Consulting مع شركة تصميم الهندسة والروبوتات لالتقاط ما يحدث داخل موقع التصنيع.

الرؤى

ركِّز على ما هو مهم بفضل الرؤى المقدمة حول أحدث ما توصلت إليه الأعمال والتقنية. تعرَّف على آراء القادة الذين لهم دور بارز في دفع عجلة الابتكار في مجال الأعمال. 
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تعرَّف على كيفية مساهمة الرؤى الفورية في تسريع ابتكار سلسلة التوريد. اقرأ المزيد هنا
الشراء الذكي بفضل حلول أكثر ذكاءً

تعرَّف على 5 طرق يساهم بها الذكاء الرقمي وسير العمل الذكي في تعزيز المشتريات الذكية.
بناء مرونة سلسلة التوريد من خلال سير العمل المستند إلى الذكاء الاصطناعي

تساعد عمليات سير العمل الذكية قادة سلسلة التوريد على التفوق على نظرائهم في نمو الإيرادات والربحية.
كما يصفون بأنفسهم: كيف تُحدِث تغييرات أدوار كبار مسؤولي سلسلة التوريد (CSCO) تحولاً في سلاسل التوريد

والآن، بعد أن أصبح كبار مسؤولي سلسلة التوريد (CSCO) يتمتعون بملفات إدارية أعلى، أصبح لديهم تأثير أكبر في الاتجاه الاستراتيجي لمؤسساتهم.
حلول ذات صلة الاستراتيجية

أعِد تصور استراتيجية وأساليب عملك لاكتشاف الإمكانات غير المستغلة للنمو والتحول في مؤسستك.

 تعرف على المزيد التقنية

تتطلب الشركات الحديثة تقنيات مفتوحة وحديثة تعمل على توحيد استراتيجيتك وعمليات أعمالك ومواءمتها لإجراء أتمتة فعَّالة، والحصول على معلومات مثمرة بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نتائج ملموسة.

 استكشِف مستقبل التقنية IBM iX

يُعدّ IBM iX شريكك العالمي في تصميم التجارب ضمن IBM Consulting، وذلك لاتباعه نهجًا قائمًا على التصميم والبيانات.

 تمكَّن من بناء عملك بتصميم مدروس
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