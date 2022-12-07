™IBM Garage

تمكَّن من ابتكار الحلول، وتطويرها، وقياس نتائجها، وتحسينها، وتوسيع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عمل شامل يجمع بين التفكير التصميمي، والمرونة، وممارسات عمليات التطوير. حقِّق السرعة في الوصول إلى القيمة مع التسعير الأمثل واعتمد التقنيات المتطورة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الاستراتيجية والتصميم والتكنولوجيا. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage