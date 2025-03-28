بطولة أمريكا المفتوحة للتنس هي بطولة واسعة النطاق تستمر لمدة أسبوعين، وتقام فيها مئات المباريات على 22 ملعبًا مختلفًا. تمثل مواكبة كل الأحداث تحديًا كبيرًا لعشاق التنس وفريق تحرير اتحاد USTA الذي يغطي الحدث. وبناءً على ذلك، طلب اتحاد USTA من شركة IBM تصميم وتطوير وتقديم حلول تعزز التجربة الرقمية ومساعدة فريقه على تقديم المزيد من المحتوى، وتغطية المزيد من المباريات طوال البطولة.

وللقيام بذلك، قام فريق IBM Consulting ببناء ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام منصة watsonx للذكاء الاصطناعي والبيانات. على سبيل المثال، تقارير المباريات عبارة عن ملخصات يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي بعد المباراة مصممة لإطلاع المشجعين بسرعة على الأحداث طوال البطولة. تضيف أداة التعليق المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعليقًا منطوقًا على أبرز أحداث المباراة. ويتميز SlamTracker –التطبيق الأول لتسجيل النقاط في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس– بمعاينات وملخصات المباريات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تذكر كريستن كوريو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في اتحاد USTA، قائلة: "لا يقتصر عمل نماذج الذكاء الاصطناعي المبنية باستخدام watsonx على تحسين التجربة الرقمية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس فحسب". بل أدت أيضًا إلى توسيع إنتاجية فريق التحرير لدينا من خلال أتمتة عمليات سير العمل الرئيسية".

عمل فريق IBM مع العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي لتطوير الميزات الجديدة، بما في ذلك مجموعة نماذج الذكاء الاصطناعي Granit. هذه النماذج اللغوية الكبيرة تفهم اللغة بالفعل، ولكنها تحتاج إلى التدريب، أو "الضبط"، على بيانات التنس من أجل ترجمة أحداث بطولة أمريكا المفتوحة للتنس إلى جمل وملخصات.

يذكر شانون ميلر، الشريك في IBM Consulting، قائلاً: "نماذج الأساس قوية بشكل لا يصدق وتبشر بعصر جديد من الذكاء الاصطناعي التوليدي". "ولكن لتحقيق نتائج أعمال ذات مغزى، يجب تدريبها على بيانات عالية الجودة وتطوير الخبرة في المجال. وهذا هو السبب في أن البيانات المملوكة للمؤسسة هي العامل الرئيسي الذي يميزها عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي".

استخدم الفريق watsonx.data لربط مصادر البيانات الموثوقة في اتحاد USTA وتنسيقها. تتضمن عملية التنسيق إزالة التكرارات وتصفية البيانات التأسيسية التي تشكل النموذج اللغوي الكبير، بالإضافة إلى البيانات المملوكة لاتحاد USTA. تقوم العملية بتصفية أشياء مثل الألفاظ النابية أو اللغة المسيئة والمحتوى المرفوض.

تم بعد ذلك تدريب النماذج على ترجمة بيانات التنس إلى أوصاف مقنعة، وتلخيص المباريات بأكملها في حالة تقارير المباريات، أو إنشاء جمل تصف الحدث في لقطات مميزة لتعليق الذكاء الاصطناعي. على مدار بطولة أمريكا المفتوحة للتنس لعام 2024، سيتم إنشاء تقارير المباريات وتعليقات الذكاء الاصطناعي لجميع مباريات فردي الرجال والسيدات؛ وهو أمر لم يفعله فريق تحرير اتحاد USTA من قبل. وتتم مراقبة التشغيل المستمر للنماذج وإدارتها باستخدام عناصر من watsonx.governance، وهذا يضمن أداء الذكاء الاصطناعي وتوافقه وتشغيله كما هو متوقع.

خلال مرحلة تطوير البرمجيات في المشروع، استفاد الفريق من مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي القوي لزيادة كفاءة ودقة التعليمات البرمجية الخاصة به. يستخدم IBM watsonx Code Assistant الذكاء الاصطناعي التوليدي من نموذج Granite المصمم لهذا الغرض لتسريع تطوير البرمجيات، ما يساعد المطورين على تكوين التعليمات البرمجية بناء على مطالبات اللغة الطبيعية. واستخدم الفريق هذه الأداة لتحليل مقتطفات من التعليمات البرمجية وشرحها والتعليق عليها لتسهيل التعاون بشكل أفضل بين المطورين، والإكمال التلقائي لمقتطفات التعليمات البرمجية التي تم تحليلها.