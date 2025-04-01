اربط بياناتك من أي مكان وبأي تنسيق، وتمكَّن من الوصول إليها من نقطة دخول واحدة من خلال طبقة بيانات وصفية مشتركة.
حسِّن أحمال التشغيل من حيث التكلفة والأداء عن طريق الجمع بين أحمال التشغيل المناسبة ومحركات الاستعلام المناسبة.
أضف ميزة البحث الدلالي باللغة الطبيعية دون الحاجة إلى SQL؛ مما يتيح لك تسريع الوصول إلى رؤى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تمكن من إدارة البيانات الموثوقة وإعدادها لتحسين ملاءمة ودقة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.
مستودع بحيرة البيانات: الفكرة الشاملة
باستخدام كل بياناتك في أي مكان بفضل سرعة مستودع البيانات، ومرونة بحيرة البيانات، والميزات الخاصة لدعم الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يساعدك watsonx.data على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات عبر جميع أقسام الشركة.
التشغيل البيني متعدد المحركات
اختر المحركات المناسبة لأحمال التشغيل الخاصة بك. يمكنك إدارة التكلفة والأداء والقدرات بمرونة مع إمكانية الوصول إلى العديد من المحركات المفتوحة، بما في ذلك Presto، و Presto C++، و Spark، و Milvus وغيرها.
مفتوحة للتوافق واسع النطاق
انسَ أمر الترحيل والتكرار. مع watsonx.data، يمكنك مشاركة نسخة واحدة من البيانات عبر العديد من أحمال التشغيل، وتوحيد الوصول إلى البيانات، وتوسيع نطاق التوافق مع المعايير المفتوحة مثل Hive Metastore وجداول Iceberg.
حسِّن مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي
يمكنك توحيد وتنسيق وإعداد بياناتك لتحسين ملاءمة ودقة مخرجات الذكاء الاصطناعي. توفر قاعدة البيانات Milvus المدمجة الدعم لحالات استخدام التوليد المعزَّز بالاسترداد (RAG).
قلل من تكاليف مستودعات بياناتك بنسبة تصل إلى خمسين بالمائة من خلال تحسين أحمال التشغيل1
وفر ما يصل إلى ستين بالمائة من التكاليف باستخدام الاستعلام الصحيح2
"يحتاج عملاؤنا إلى الثقة المطلقة في تدابير السلامة لبياناتهم الحساسة. وتمثل نتائج تعاوننا مع فريق IBM تغييرًا جذريًا في مسارنا لتوفير برمجيات تحليلات الخدمة الذاتية للمستخدمين المعنيين للأعمال."
Martin Kovář
مدير المنتج
شريك أعمال IBM، Cogniware
"ننظر إلى watsonx.data من IBM على أنها منصة بيانات مفتوحة متعددة المحركات ومثيرة للاهتمام، وقد عملنا جاهدين لجعل watsonx.data هدفًا رئيسيًا لأدواتنا".
Ashish Baghel
الرئيس التنفيذي والمؤسس
NuoData
“من خلال العمل باستخدام watsonx.data، نساعد عملاءنا على الوصول إلى بياناتهم—سواء كانت مُخزنة على تقنيات محلية أو تقنيات الحافة—مما يمكنهم من الحصول على رؤى موثوقة بسرعة من خلال الوصول إلى جميع بياناتهم على مستوى بيئات السحابة الهجينة التي يستخدمونها."
Chris Cochran
نائب رئيس التحالفات
WANdisco
"لقد فوجئنا بمدى سهولة استخدام watsonx.data. كما نرى العديد من العملاء الذين يحتاجون إلى حلول محلية بسبب مخاوف تتعلق بسرية البيانات."
Katsuyuki Kajiwara
مدير مبيعات البرمجيات التقنية
NI+C
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عمليات التكامل السلس والقدرات الموسعة مع قادة التكنولوجيا.
1 عند مقارنة أسعار قائمة الأسعار المنشورة لعام 2023 والموحدة لساعات VPC من watsonx.data بكثير من الموردين الرئيسيين لمستودعات بيانات السحابة. قد تختلف الوفورات حسب التكوينات وأعباء العمل والمورّد.
2 تقديم أداء فائق في نطاق الأسعار وإدارة محسّنة للبيانات من أجل الذكاء الاصطناعي باستخدام IBM watsonx.data مايو 21 2024