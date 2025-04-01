“من خلال العمل باستخدام watsonx.data، نساعد عملاءنا على الوصول إلى بياناتهم—سواء كانت مُخزنة على تقنيات محلية أو تقنيات الحافة—مما يمكنهم من الحصول على رؤى موثوقة بسرعة من خلال الوصول إلى جميع بياناتهم على مستوى بيئات السحابة الهجينة التي يستخدمونها."



Chris Cochran

نائب رئيس التحالفات

WANdisco