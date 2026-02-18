يصنف العملاء IBM ضمن أفضل مزودي برامج المؤسسات في جوائز G2 لأفضل برمجيات لعام 2026

تسلط جوائز G2 لأفضل البرمجيات الضوء على أفضل شركات ومنتجات البرمجيات في العالم، بناء فقط على التقييمات والمراجعات من العام التقويمي السابق.

وتستخدم المنهجية خوارزمية تسجيل خاصة تمزج بين رضا العملاء والحضور في السوق لإنتاج تصنيفات كل عام. لكي تكون الشركة مؤهلة للإدراج في قوائم أفضل شركات البرمجيات أو أفضل منتجات البرمجيات لعام 2026، يجب أن تكون قد حصلت على ما لا يقل عن 50 تقييمًا معتمدًا عبر جميع منتجاتها المدرجة لدى قائمة G2 خلال السنة التقويمية 2025.

وهذا يضمن أن يكون كل تقدير مدعوماً بتعليقات العملاء الهادفة والشفافة.

فيما يلي قائمة بالمنتجات الفائزة: