حصلت ثلاثة وعشرون من عروض IBM المختلفة على جائزة "2026 Buyer’s Choice Award" من TrustRadius، وهي جائزة تعكس صوت عملائنا والقيمة التي تقدّمها IBM كل يوم.

تشكِّل تعليقات العملاء ورؤاهم وتفاعلاتهم الأساس الذي نبني عليه ابتكارنا وتصميمنا وتنفيذنا، لضمان أن يقدّم كل حل من حلول IBM أكثر من مجرد القوة والأداء، فيوفّر أيضًا الشراكة والثقة.