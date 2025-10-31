وكيل قانوني مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد على تسريع اتخاذ القرار وتقليل العمل اليدوي وتحسين الامتثال.
تواجه الصناعة القانونية ضغوطًا متزايدة لمواكبة نمو الأعمال، وإدارة تزايد حجم العقود، والتعامل مع القوانين المعقدة المتزايدة. في العديد من المؤسسات، من المتوقع أن تُراجِع الفِرَق القانونية الصغيرة الداخلية آلاف المستندات، كل منها يتطلب دقة وتحليلًا في الوقت المناسب.
أدركت Dynamiq، شريك أعمال IBM، أن هذا التحدي المتنامي يمثِّل فرصة. كان عملاؤها بحاجة إلى حل لمعالجة كميات هائلة من البيانات غير المنظمة واستخلاص الرؤى المهمة بسرعة. كان التحدي يتجاوز الأتمتة الأساسية، إذ كان الأمر يتعلق بتسريع اتخاذ القرار بشكل أكثر وعيًا مع تقليل الاعتماد على الرقابة الخارجية المكلِّفة.
من 1.5 ساعة إلى 45 دقيقة.
من يومين إلى 60 دقيقة.
من 20 دقيقة إلى دقيقتين.
لجأت Dynamiq إلى مجموعة الذكاء الاصطناعي المتقدمة من IBM -بما في ذلك بحيرة البيانات IBM® watsonx.data، ونماذج الأساس IBM Granite، ومنصة IBM watsonx Orchestrate- لتشغيل الحل الخاص بها.وعملت على إنشاء وكيل قانوني مدعوم بالذكاء الاصطناعي على منصة IBM watsonx؛ لتحويل فوضى المستندات إلى قاعدة معرفية استراتيجية.
في الأساس، عملت watsonx.data كمنصة موحَّدة لدمج وتنظيم واسترجاع آلاف العقود وتقارير الامتثال والمستندات التنظيمية.
لتحسين الأداء وتقليل التكاليف، اعتمدت Dynamiq استراتيجية متعددة النماذج، لمواءمة اختيار النموذج مع متطلبات المهمة. تعاملت النماذج اللغوية الصغيرة Granite مع المهام الروتينية للامتثال مثل مطابقة القوالب والتنسيق.
أتاحت البنية المعمارية المرنة للحل، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات ونقاط التكامل المسبقة مع IBM watsonx Orchestrate، تدفق الرؤى القانونية إلى أنظمة الأعمال مثل منصات إدارة علاقات العملاء (CRM) والموارد البشرية. وقد نجحت Dynamiq في ابتكار حل مصمم خصيصًا للمهنيين القانونيين بمساعدة/باستخدام عروض الذكاء الاصطناعي الغنية بالأمان والقابلة للتوسع من شركة IBM.
لقد أحدث وكيل الذكاء الاصطناعي من Dynamiq تحوُّلًا في العمليات القانونية من خلال منح الفِرَق وصولًا أسرع إلى المعرفة المهمة وتقليل المهام المتكررة وتمكين اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل.
تتضمن القدرات الرئيسية لأداة الذكاء الاصطناعي ما يلي:
أصبح بإمكان الفِرَق القانونية الآن تحديد المعلومات ذات الصلة بسرعة، والإشارة إلى الصياغات التي قد تثير مخاوف تنظيمية، واكتشاف الانحرافات عن السياسات الداخلية. يعمل الذكاء الاصطناعي على تجميع الرؤى عبر الوثائق للإجابة عن الاستفسارات القانونية بسرعة ودقة.
يعمل وكيل الذكاء الاصطناعي أيضًا على أتمتة سير العمل، وتوجيه المستندات للموافقة عليها وتصعيد الحالات المعقدة للمراجعة البشرية. يمكِّن هذا التحول الإدارات القانونية من الانتقال من موقف رد الفعل إلى موقف استباقي، ما يساعدها على مواكبة نمو الأعمال مع تحسين الدقة والامتثال.
تُعَد Dynamiq، شريك أعمال لـ IBM، منصة مؤسسية تمكِّن المؤسسات من إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين ومهام سير العمل ونشرهم وإدارتهم بسرعة. تمكِّن أداة إنشاء الوكلاء المرئية منخفضة التعليمات البرمجية الخاصة بهم الفِرَق من الاستفادة من بياناتها بأمان، مع تقليل التكاليف وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة.
