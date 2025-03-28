"في CrushBank، لمسنا بأنفسنا كيف تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والفعالة من IBM قيمة حقيقية للذكاء الاصطناعي المؤسسي، حيث تحقق التوازن المثالي بين الأداء، والكفاءة من حيث التكلفة، وقابلية التوسع. يتجاوز Granite 3.2 ذلك بفضل قدراته الجديدة، ونحن متحمسون لاستكشفها في تطوير حلول جديدة قائمة على الوكلاء."



David Tan

CTO

CrushBank