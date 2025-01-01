تحدث مع مساعد برمجة بالذكاء الاصطناعي باستخدام لغة طبيعية سهلة الفهم، واحصل على التوصيات والإرشادات الفورية التي تحتاجها للابتكار بسرعة.
اختَر بيئة الاستضافة -السحابية أو المحلية أو الهجينة- التي تلبي احتياجاتك الفريدة وتجعلها أكثر منطقية فيما يتعلق بإدارة البيانات والتغلب على العقبات التنظيمية.
تمكَّن من حماية مصالح مؤسستك وحقوق ملكيتك الفكرية من خلال الاستفادة من قدرات نماذج الأساس المقدمة من ™IBM Granite والتي تتميز بضمان حماية الملكية الفكرية.
تبسيط مهام الإدارة والدعم المعقدة التي تستغرق وقتًا طويلًا والتخفيف من أعبائها عبر دورة حياة تطوير البرنامج بالكامل.
يستفيد IBM watsonx Code Assistant من نماذج Granite لزيادة مجموعات مهارات المطورين، وتبسيط جهود التطوير والتحديث الخاصة بك وأتمتتها.
تكلّم بصراحة، وأنشئ بسرعة
تمكَّن من كتابة تعليمات برمجية عالية الجودة تتماشى مع الاصطلاحات المعمول بها باستخدام مطالبات لغوية بسيطة وطبيعية، بغض النظر عن مستوى خبرتك.
احصل على توصيات برمجية في الوقت الفعلي
احصل على اقتراحات البرمجة التلقائية مباشرةً في أثناء الكتابة أو عند تضمين التعليقات التي تصف ما تريد من watsonx Code Assistant القيام به.
فهم تعليماتك البرمجية
استفد من الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة لتحسين مراجعات التعليمات البرمجية وتبسيطها، وكذلك تحديد الغرض والمنطق والوظيفة مما قمت بإنشائه بوضوح.
التركيز على الهدف
تمكَّن من إنشاء الاختبارات تلقائيًا بدلًا من إنشائها من الصفر، ما يُتيح لك التأكد بشكل فعَّال من أن برنامجك يعمل بالطريقة المرجوة منه.
مواكبة المستقبل
احصل على توصيات حول كيفية تبسيط التحديث الشامل لتطبيقات Java الخاصة بمؤسستك وأتمتتها وتوسيع نطاقها.
الحفاظ على دقة السجل والتأكد من صحته
ركِّز على تسجيل تعليماتك البرمجية وشرحها وتلخيصها؛ وذلك كي يكون من السهل تسجيل "الإجراءات" و"الأسباب" المتعلقة بكل خيار من خيارات التطوير.
الحصول على السبق في التصميم
سواء كنت تبني تعليمات برمجية أصلية أو تعيد بناء الأصول الموجودة، يقدم watsonx Code Assistant توصيات برمجية مستهدفة ومدققة مباشرةً في بيئة التطوير المتكاملة لديك.
التخلص من التكرار
توحيد وتبسيط وأتمتة مهام الإدارة والدعم المتكررة اللازمة لكل سطر جديد أو معدل من التعليمات البرمجية المصدرية.
لا تتخلف عن الركب
واكب أحدث إصدار من Java، واستفِد من الذكاء الاصطناعي لتحديد الثغرات وتطبيق الإصلاحات اللازمة لتحديث قاعدة التعليمات البرمجية لديك تلقائيًا.
بثُّ حياة جديدة في الأصول الحالية
بدءًا من الوحدات الضخمة ووصولًا إلى الخدمات المصغرة، يمكنك الاستفادة من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأدوات المدمجة الخاصة بإنشاء العروض المصورة للبيانات ما يُتيح لك تسريع انتقالك إلى وقت تشغيل أكثر خفة ومرونة وكفاءة.
توفير الوقت المُستغرق في شرح التعليمات البرمجية لفريق واحد
من تعليمات Java البرمجية القديمة تم تحويلها تلقائيًا
متوسط توفير الوقت المُستغرق في توثيق التعليمات البرمجية