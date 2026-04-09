الوتيرة الجديدة للتحديث

تحديث قائم على الذكاء الاصطناعي، يتم تقديمه مع IBM Bob
كانت منصة BlueApp، وهي منصة Blue Pearl كبيرة الحجم لمطابقة الاستشاريين المدعومة بالبحث وأتمتة سير العمل والترتيب القائم على التعلم الآلي (ML)، تنمو من حيث الحجم والتعقيد. إن البقاء على Java 11 يعني أن النظام الأساسي لا يمكنه الاستفادة من خط الأساس الحديث للدعم طويل الأمد (LTS) الذي يوفر أمانًا وامتثالاً أقوى، بما في ذلك سنوات من الإصلاحات التراكمية وتحسينات جهاز Java الافتراضي (JVM) الحديثة مثل أنماط التزامن الأكثر كفاءة.
على المستوى الهندسي، كان المطورون يواجهون احتكاكًا بسبب إهمال واجهات برمجة التطبيقات (API) وعدم توافق التبعيات مما أدى إلى إبطاء التسليم وإضافة أعباء إضافية إلى أعمال الصيانة. عمل الانتقال إلى Java 25 (LTS) على توفير طريقة لتبسيط عملية التطوير، ومواءمة النظام الأساسي مع أساس تقني حديث، وإنشاء نجاح داخلي يمكن الرجوع إليه يدعم تحديث Blue Pearl الأوسع نطاقًا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وتاريخيًا، كانت عمليات التحسين المماثلة تتطلب بشكل روتيني ما يقرب من 30 يومًا أو أكثر من الجهد الهندسي.
أدى اختيار شركة IBM Bob، شريك SDLC في IBM، إلى تسريع عملية التحليل وإعادة الهيكلة والتحقق مع الحفاظ على تحكم فرق الهندسة من خلال نقاط فحص الحوكمة والتحقق من صحة التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD). وبصفته مستخدمًا مبكرًا لـ Bob، استفاد الفريق من إرشادات واعية للبنية متوافقة مع أنماط التصميم الحالية والمكتبات الداخلية. قامت Bob بدعم إعادة الهيكلة الآلية لواجهات برمجة التطبيقات المهملة وأجزاء الكود الحرجة، وقدمت رؤى حول مواءمة التبعيات لتحديد مشكلات التوافق ومسارات الترقية الممكنة، وسرّعت تحديث الاختبارات من خلال تحديث وتوسيع تغطية الوحدة والتكامل.
تم تنفيذ التحديث من خلال نهج تسليم منظم لمدة ثلاثة أيام. وركز اليوم الأول على التقييم من خلال مسح قاعدة التعليمات البرمجية والتبعيات وتحديد واجهة برمجة التطبيقات المهملة والتسلسل وبوابات القبول. وتمحور اليوم الثاني حول إعادة الهيكلة وتحديث الأنماط وترقية التبعيات وتثبيت عمليات الإنشاء والاختبارات. وأكمل اليوم الثالث التحول مع اختبار الوحدة والتكامل، ومقارنات الأداء مع خط الأساس، وفحوصات الأمان، والنشر، والإصدار المراقب. وقد أوجد هذا النهج حركة تسليم قابلة للتكرار يمكن لـ Blue Pearl تجميعها كعرض تحديث جاهز للعملاء.
أدى التحديث إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة والجودة لشركة BlueApp. ومن خلال إكمال الترقية إلى Java 25 (LTS) في ثلاثة أيام فقط، مقارنةً بالمدة التي تبلغ حوالي 30 يومًا تقريبًا لجهود مماثلة، حققت Blue Pearl دورة تسليم أسرع بنحو 90% وحافظت على أكثر من 160 ساعة هندسية للأعمال ذات القيمة الأعلى. ودخلت عملية النشر مرحلة الإنتاج دون أي عيوب بعد النشر أثناء فترة التثبيت الأولية، مما يؤكد موثوقية عملية التطوير. أظهرت معايير الأداء سرعة استجابة أسرع ~15٪ عبر سير العمل الرئيسي، وعزز الانتقال إلى قاعدة LTS الحديثة الوضع الأمني للمنصة.
كما أدت هذه المشاركة إلى خلق زخم استراتيجي لكل من Blue Pearl وIBM. وأنشأ الفريق حركة تحديث قابلة للتكرار يمكن توسيعها عبر المنتجات الداخلية، مما يدعم الجهود المستقبلية في تطوير المعايير القياسية، وأتمتة الوثائق، وإعادة الهيكلة، وتحسين الجودة. وبالتوازي، وضع نجاح المبادرة تحديث Java كعرض قوي ضمن برامج ترحيل السحابة وتحديثها الأوسع، مما فتح 15-20 فرصة للعملاء لمشاركات مماثلة. وتستكشف Blue Pearl وIBM أيضًا ورش عمل وتقييمات مشتركة لتحديد مرشحي تحديث سريع الربح، مما يعزز تأثير هذا التحول المبكر بمساعدة Bob.
تُعَد Blue Pearl شركة رائدة في تطوير الحلول السحابية وشريكًا استشاريًا، ومقرها في جنوب إفريقيا. ويقدم فريق Blue Pearl خدمات استشارية احترافية، مصممة خصيصًا لتكملة استراتيجية أعمال العملاء وإدارتهم. وتتمثل أولوية الشركة في إضافة قيمة إلى كل عمل من خلال الاستماع والتحليل وإنشاء حلول مخصصة تدفع النمو والابتكار.
تعتمد جميع تجارب العملاء على إصدار معاينة مبكر من IBM Bob. وتكون جميع النتائج مبنية على التفاصيل التي يقدمها العميل. وقد تختلف مواصفات المنتج ووظائفه النهائية عن إصدار المعاينة المبكر. وقد تختلف النتائج الفردية.
