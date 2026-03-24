يعزز IBM® Bob سرعة الابتكار، ويرفع مستويات الإنتاجية، ويدعم تطوير التطبيقات الحديثة في مؤسستك.
تُعيد بيئات التطوير الوكيلة صياغة كيفية بناء المؤسسات للبرمجيات وتحديثها — حيث تعمل على تنسيق عمليات التخطيط والتنفيذ والتحقق عبر دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، يتيح ذلك للفرق تسريع عمليات الإطلاق، وتحديث الأنظمة القديمة بشكل مستمر، مع ضمان الالتزام بمعايير الأمن والحوكمة التي تتطلبها المؤسسات.
تحقيق مكاسب في الإنتاجية تتراوح بين 20%–80% عبر مهام دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، مع توفير في الوقت يتجاوز 90% في المهام التكرارية.
إنجاز الأعمال الهندسية المعقدة بسرعة أكبر بنسبة 20–40%، وتقليل الجهد المبذول في سير العمل المنظم بنسبة 50–80%.
خفض نفقات الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي بنسبة تقارب 40%، وتقليل تكلفة الميزة الواحدة من خلال الاكتشاف المبكر للمشكلات والحد من إعادة العمل.
اكتشاف الثغرات الأمنية في وقت مبكر، مما يقلل من المشكلات اللاحقة ويحسن جاهزية التدقيق.
تسمح أنماط Bob الوكيلة لفرق العمل التخطيط، والاستدلال، والتنفيذ، والتحقق من التغييرات المعقدة عبر الكود والأنظمة—مما يضمن نتائج عالية الجودة، وليس مجرد كود مُولد آلياً.
تتحول عملية التحديث إلى مسار تدريجي يمكن التنبؤ به، بدلاً من كونها مبادرة محفوفة بالمخاطر. إذ تتولى هذه البيئات إدارة إعادة هيكلة الكود، والانتقال بين أطر العمل، وترقية التبعيات، وتجديد الاختبارات، بأساليب تضمن سلامة النظام وتتيح تحقيق تقدم ملموس.
إعادة هيكلة شاملة للمستودع، وتحديث التبعيات، وترحيلات إطار العمل
التجديد التلقائي للاختبارات ومواءمة التكامل المستمر (CI)
تمكين برامج التحديث من المضي قدماً بشكل مستمر—مع خفض ملموس للمخاطر في كل خطوة
يقوم Bob بدمج المعايير الأمنية في صميم عملية التطوير اليومية، وذلك عبر التحليل الفوري والفحوصات المؤتمتة التي تكتشف الثغرات الأمنية أثناء كتابة الكود، وليس بعد فوات الأوان.
الاكتشاف المبكر في بيئة التطوير المتكاملة (IDE) وتقييم طلبات السحب (PR)
حوادث أقل وإعادة عمل أقل في المراحل اللاحقة
هندسة الثقة من خلال ضوابط حماية مؤتمتة وقابلة للتدقيق، يتم دمجها أثناء مرحلة التأليف
من خلال اختيار قدرة الذكاء الاصطناعي المناسبة لكل مهمة والحد من دورات الحوسبة الفائضة، تساهم هذه الفئة في إيجاد نموذج تكلفة منضبط للتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وهو ما يمنح القادة قدرة أوضح على تحديد مصادر الإنفاق وتكاليف تشغيلية أكثر استدامة وقابلية للتوقع.
"حقيق نتائج متوقعة وانضباط في التكاليف من خلال تنفيذٍ واعٍ بالمهام، مع استخدام النموذج الأمثل لكل وظيفة.
تعمل مسارات التنفيذ الحتمية على تقليل الهدر وإعادة العمل
تمكين التنبؤ بإنفاق الذكاء الاصطناعي مع رؤية مركزية وتحكم في السياسات (Bobalytics)
يعمل IBM Bob على تسريع عملية تطوير البرمجيات من خلال أتمتة المهام المعقدة والمستهلكة للوقت—بدءاً من بناء ميزات جديدة، وصولاً إلى تحديث الأنظمة القديمة وتعزيز أمن عمليات التسليم—مما يتيح للفرق تقديم برمجيات عالية الجودة بجهد أقل.
بناء أطر عمل متكاملة لأتمتة الاختبارات وتوليد تغطية شاملة للاختبار بسرعة فائقة، مما يعزز الثقة في الإصدارات دون إبطاء وتيرة التسليم.
فهم القواعد البرمجية المعقدة بشكل أسرع من خلال رؤى هيكلية تُمكّن الفرق من تقديم ميزات جديدة بثقة تامة.
إنشاء وكلاء تكامل وخوادم MCP جاهزة للتشغيل الفعلي في دقائق، مما يسرع الأتمتة عبر مهام سير عمل المؤسسة.
تحديث أنظمة Java و COBOL و RPG والكمبيوتر المركزي عبر الهندسة العكسية للكود غير الموثق، وتنفيذ ترقيات معتمدة في غضون أيام بدلاً من أشهر.
Artur Skowronski
رئيس قسم هندسة Java و Kotlin
تُعد Bob الأولى من نوعها التي تتعامل مع لغة جافا كعنصر أساسي من الدرجة الأولى. تعمل الأداة بشكل جيد للغاية وتلتقط هدف التحديث. “
Hans Boef
مدير الاستشارات الفنية والدعم، Novadoc
أظهر Bob مستوىً من الذكاء والفهم السياقي يتجاوز أي شيء شهدتُه في الأدوات الأخرى. “
Steve Cast
مدير الممارسات، Fresche Solutions
يمتلك Bob حواجز حماية مدمجة. يعمل في أوضاع مختلفة، مما يسمح لك بالموافقة على اقتراحاته قبل إجراء أي تغييرات على مصدر الكود. “