لا تزال أنظمة الكمبيوتر المركزي تعمل على تشغيل الأعمال ومعالجة مليارات المعاملات مستندةً إلى موثوقية أثبتت جدارتها على مدار عقود. لكن البنى الهجينة وتقاعد الخبراء وندرة المهارات المتخصصة في أنظمة z/OS وتعقيد التبعيات بين التطبيقات، تجعل التحديث ضرورةً ملحَّة ومحفوفة بالمخاطر. ولا يكمن التحدي في إذا ما كان ينبغي التحديث، بل في كيفية تنفيذه دون التأثير في الأنظمة التي تعمل بكفاءة.

تضيف IBM Bob Premium Package for Z إلى IBM Bob خبرةً متعمقة في أنظمة الكمبيوتر المركزي ومهام سير عمل للذكاء الاصطناعي الوكيل مخصصة لنظام IBM Z. وتساعد الفِرق على تخطيط مهام سير عمل التحديث متعددة الخطوات وتنفيذها والتحقق منها وحوكمتها عبر دورة حياة تطوير البرمجيات، مع توفير المزيد من السياق والأتمتة والذكاء مباشرةً داخل بيئة التطوير.