watsonx Orchestrate: الذكاء الاصطناعي لإنتاجية الأعمال
أنشئ بسهولة مساعدين ووكلاء شخصيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة وتسريع عملك
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أطلق العنان لقوة وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحويل المؤسسة

تعرّف على كيفية استفادة الشركات الرائدة من الذكاء الاصطناعي لتعظيم استثماراتها في الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحقيق فرص جديدة في مجال الابتكار.

تحميل تقرير Omdia 2025

عملاء حقيقيون. نتائج حقيقية.

الأرقام تروي القصة كاملة، بدايةً من تخفيف الأعباء على الموظفين وحتى تحسين رضا العملاء.

شهدت وكالة Tricon Steamship انخفاضا بنسبة 88% في الوقت المستغرق في إكمال التقارير المطلوبة.

 اقرأ دراسة الحالة

تعمل Avid Solutions على تقليل أخطاء المشروع المكلفة بنسبة 10%، مما يؤدي إلى تبسيط التنفيذ وزيادة الدقة على نطاق واسع.

 تعرف على كيفية عملها

خفضت Dun & Bradstreet وقت مهمة الشراء بنسبة تصل إلى 20% من خلال تقييم مخاطر الموردين المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

 تعمق أكثر

لاحظت شركة IBM أن 94% من طلبات الموارد البشرية على مستوى الشركة تم التعامل معها باستخدام watsonx Orchestrate.

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تعرف على watsonx Orchestrate

يُفعِّل ®IBM watsonx Orchestrate الذكاء الاصطناعي في العمل—مما يساعدك على بناء ونشر وإدارة مساعدين ووكلاء ذكاء اصطناعي أقوياء يعملون على أتمتة سير العمليات والعمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

التكامل بسلاسة مع أنظمة الأعمال الحالية لديك. قم بالاتصال بنموذج الذكاء الاصطناعي أو أداة الأتمتة. قم بتمكين التعاون بين مساعدي الذكاء الاصطناعي والوكلاء في تجربة واحدة موحدة.

وما النتيجة؟ عمل يدوي أقل. قرارات أسرع. أعمال أكثر كفاءة—على نطاق واسع.

ذكاء اصطناعي يُعزِّز قيمة عملك

قم ببناء ونشر وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي المدعومين ببياناتك بسهولة باستخدام watsonx Orchestrate.
تبسيط العمليات الأساسية وتقليل العمل اليدوي

تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تسريع العمل في مجالات الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمبيعات والمالية—مما يحرر الفرق من المهام المتكررة لكي يتمكنوا من التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى.
إنشاء ميزة تنافسية

يمكن أن يساعد watsonx Orchestrate على الارتقاء بفريق المشتريات لديك إلى كفاءة أكبر وتحسين التوريد الإستراتيجي من خلال التكامل السلس.
تعزيز إمكانات فريق مبيعاتك

يمكنك زيادة الإنتاجية خلال كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات، بدءًا من التأهيل التلقائي للعملاء المحتملين وحتى تحسين تفاعلات العملاء.
مشاركة العملاء مع معالجة اللغة الطبيعية

تساعد معالجة اللغة الطبيعية روبوتات المحادثة على فهم استفسارات العملاء المعقدة وتقديم خدمة ذاتية حوارية.

البناء والأتمتة والتنظيم باستخدام الذكاء الاصطناعي

Orchestrator Agent منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي ستوديو المهارات كتالوج المهارات المعدة مسبقًا

إعادة ابتكار مستقبل العمل باستخدام IBM watsonx Orchestrate

انضم إلينا في سلسلة ندوات الإنترنت الخاصة بالعروض التوضيحية التي نقدمها لاكتشاف القوة التحويلية لوكلاء الذكاء الاصطناعي على مستوى جميع وظائف أعمالك.

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ذكاء اصطناعي يعمل أينما كنت

يُظهر الوكلاء الذين تم إنشاؤهم مسبقًا للموارد البشرية والمبيعات والمشتريات وخدمة العملاء إمكانية نشر أسرع بنسبة 70% في الاختبارات الداخلية بمساعدة watsonx Orchestrate.
إعادة "اللمسة البشرية" إلى الموارد البشرية

يساعد الذكاء الاصطناعي على تبسيط عمليات الأعمال حتى يتوفر لموظفي الموارد البشرية لديك الوقت الكافي لتعيين الموظفين ودعمهم بلمسة شخصية.

إنشاء ميزة تنافسية

يمكن أن يساعد watsonx Orchestrate على الارتقاء بفريق المشتريات لديك إلى كفاءة أكبر وتحسين التوريد الإستراتيجي من خلال التكامل السلس.

تعزيز إمكانات فريق المبيعات لديك

يمكنك زيادة الإنتاجية خلال كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات، بدءًا من التأهيل التلقائي للعملاء المحتملين وحتى تحسين تفاعلات العملاء.

مشاركة العملاء مع معالجة اللغة الطبيعية

تساعد معالجة اللغة الطبيعية روبوتات المحادثة على فهم استفسارات العملاء المعقدة وتقديم خدمة ذاتية حوارية.
اتخِذ الخطوة التالية

جرِّب IBM watsonx Orchestrate دون تكلفة، أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM.

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