الأرقام تروي القصة كاملة، بدايةً من تخفيف الأعباء على الموظفين وحتى تحسين رضا العملاء.
شهدت وكالة Tricon Steamship انخفاضا بنسبة 88% في الوقت المستغرق في إكمال التقارير المطلوبة.
تعمل Avid Solutions على تقليل أخطاء المشروع المكلفة بنسبة 10%، مما يؤدي إلى تبسيط التنفيذ وزيادة الدقة على نطاق واسع.
خفضت Dun & Bradstreet وقت مهمة الشراء بنسبة تصل إلى 20% من خلال تقييم مخاطر الموردين المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
لاحظت شركة IBM أن 94% من طلبات الموارد البشرية على مستوى الشركة تم التعامل معها باستخدام watsonx Orchestrate.
يُفعِّل ®IBM watsonx Orchestrate الذكاء الاصطناعي في العمل—مما يساعدك على بناء ونشر وإدارة مساعدين ووكلاء ذكاء اصطناعي أقوياء يعملون على أتمتة سير العمليات والعمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
التكامل بسلاسة مع أنظمة الأعمال الحالية لديك. قم بالاتصال بنموذج الذكاء الاصطناعي أو أداة الأتمتة. قم بتمكين التعاون بين مساعدي الذكاء الاصطناعي والوكلاء في تجربة واحدة موحدة.
وما النتيجة؟ عمل يدوي أقل. قرارات أسرع. أعمال أكثر كفاءة—على نطاق واسع.
قم ببناء ونشر وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي المدعومين ببياناتك بسهولة باستخدام watsonx Orchestrate.
تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تسريع العمل في مجالات الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمبيعات والمالية—مما يحرر الفرق من المهام المتكررة لكي يتمكنوا من التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى.
يمكن أن يساعد watsonx Orchestrate على الارتقاء بفريق المشتريات لديك إلى كفاءة أكبر وتحسين التوريد الإستراتيجي من خلال التكامل السلس.
يمكنك زيادة الإنتاجية خلال كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات، بدءًا من التأهيل التلقائي للعملاء المحتملين وحتى تحسين تفاعلات العملاء.
تساعد معالجة اللغة الطبيعية روبوتات المحادثة على فهم استفسارات العملاء المعقدة وتقديم خدمة ذاتية حوارية.
الذكاء الاصطناعي الفاعل الذي يعمل عبر مؤسستك
قم بإدارة مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي الحاليين لديك من خلال تجربة موحدة واحدة—تربط التطبيقات وسير العمل والفرق بسلاسة، مع قدرات التنسيق. أتمتة مدعومة بنماذج لغوية كبيرة تدفع التعاون الفوري وتسرع الإنتاجية على نطاق واسع.
إنشاء مساعدين الذكاء الاصطناعي في دقائق—لا يتطلب الأمر أي برمجة
يمكنك بناء و نشر مساعدي و وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام واجهة برمجية منخفضة التعليمات البرمجية. استخدم اللغة الطبيعية لأتمتة المهام المعقدة، والتكامل مع أنظمتك الحالية وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة—دون تعقيد أو تعطيل.
توسيع نطاق التنسيق باستخدام مهارات الذكاء الاصطناعي
يساعد استوديو المهارات في بناء حلول الأتمتة باستخدام بياناتك وقواعد الأعمال وسير العمل. عظّم استثماراتك التقنية الحالية بإضافة مهارات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على أتمتة المهام، وتحسين سير العمل، وربط مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي بأنظمة مؤسستك بسلاسة.
مخصص لعملك الفريد من نوعه
اختر من بين آلاف مهارات الذكاء الاصطناعي الجاهزة التي تعمل مع أنظمتك وتطبيقاتك الحالية، لتتمكن من تشغيل مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة في جميع أنحاء مؤسستك دون تعطيل سير العمل.
يُظهر الوكلاء الذين تم إنشاؤهم مسبقًا للموارد البشرية والمبيعات والمشتريات وخدمة العملاء إمكانية نشر أسرع بنسبة 70% في الاختبارات الداخلية بمساعدة watsonx Orchestrate.
يساعد الذكاء الاصطناعي على تبسيط عمليات الأعمال حتى يتوفر لموظفي الموارد البشرية لديك الوقت الكافي لتعيين الموظفين ودعمهم بلمسة شخصية.
يمكن أن يساعد watsonx Orchestrate على الارتقاء بفريق المشتريات لديك إلى كفاءة أكبر وتحسين التوريد الإستراتيجي من خلال التكامل السلس.
يمكنك زيادة الإنتاجية خلال كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات، بدءًا من التأهيل التلقائي للعملاء المحتملين وحتى تحسين تفاعلات العملاء.
تساعد معالجة اللغة الطبيعية روبوتات المحادثة على فهم استفسارات العملاء المعقدة وتقديم خدمة ذاتية حوارية.