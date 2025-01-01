اختر من بين آلاف مهارات الذكاء الاصطناعي الجاهزة التي تعمل مع أنظمتك وتطبيقاتك الحالية، لتتمكن من تشغيل مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة في جميع أنحاء مؤسستك دون تعطيل سير العمل.