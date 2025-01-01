عوامل الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية (HR)
عامل الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي بسرعة لتحرير الموظفين وأخصائيي الموارد البشرية من المهام المتكررة والمستهلكة للوقت
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يُظهر الرسم التوضيحي 3 أشخاص في مكتب
إعادة تشكيل الموارد البشرية بعوامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي

في عالم الأعمال اليوم، يضيع وقت ثمين على مهام الموارد البشرية المتكررة. تستهلك أنشطة مثل دعم الموظفين، واكتساب المواهب، والتأهيل، والمراجعات الداخلية وقتاً كبيراً، بدءاً من غربلة وثائق السياسات المطولة إلى التنقل بين التطبيقات غير المألوفة والتنقل بين العمليات المعقدة. وهذا يصرف التركيز عن الأولويات الاستراتيجية ويعيق الإنتاجية.

IBM يستفيد وكلاء الموارد البشرية من كتالوج واسع من الذكاء الاصطناعي الحيني الحواري الأتمتة المُعد مسبقًا، والمعروف أيضًا باسم "تدفقات المهارات". يتعاملون مع مهام الموارد البشرية المعقدة والمؤثرة مع الالتزام بمتطلبات الامتثال وسياسات الشركة. يمكن لقادة الموارد البشرية الآن أن ينشروها بشكل أسرع من أي وقت مضى، مما يتيح الخدمة الذاتية من خلال تجربة محادثة موثوقة بلغة طبيعية.
حالة الاستخدام لوكلاء مدعومون بالذكاء الاصطناعي للموارد البشرية
دعم الموظفين تعزيز رضا الموظفين من خلال تبسيط الوصول إلى المعلومات وأتمتة سير العمل في الموارد البشرية. مدعوم من مستند إلى الذكاء الاصطناعي التقني المستند إلى الذكاء الاصطناعي التقني، يمكن لموظفي الموارد البشرية الرد بسهولة على الأسئلة الشائعة وإدارة الإجازات, وانتقالات الموظفين، وكشوف الرواتب، وخطط الرعاية الصحية والتقاعد، وفرص النمو الوظيفي وغيرها. مع وجود نظام دعم سلس للموارد البشرية، يمكن لكل من المديرين والموظفين التركيز على مشاريع أكثر أهمية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين تجربة الموظفين بشكل عام.
اكتساب المواهب قم بتبسيط رحلة المرشح ومنح مديري الموارد البشرية حرية التركيز على اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتسريع عملية التوظيف وتعزيز المواهب. يمكن لوكلاء الموارد البشرية إنشاء طلبات التوظيف، وتصفية مجموعات كبيرة من المتقدمين للوظائف، وتحديد أفضل المواهب، وجدولة المقابلات، وتلخيص النصوص، وإنشاء وإرسال رسائل رفض عبر البريد الإلكتروني، وإنشاء حزم العروض. مع وجود الذكاء الاصطناعي (AI) في متناول أيديهم، يمكن لفرق استقطاب المواهب اتخاذ قرارات توظيف أكثر استنارةً، وتقليل الوقت اللازم للتوظيف، وتحسين تجربة المرشح بشكل عام.
تأهيل الموظفين يمكنك تبسيط عملية التأهيل وتعزيز مشاركة الموظفين مع وكلاء الموارد البشرية، وتقديم دعم مخصص من اليوم الأول. يقدم هؤلاء الوكلاء إجابات فورية على الاستفسارات الشائعة للموظفين، ويقدمون إرشادات مخصصة، ويدعمون الإجراءات الأساسية والمهام المتقدمة، مثل فحوصات ما قبل التوظيف، وتوصيات التعلم، وإنشاء ملف تعريف التأهيل، وتقديم طلبات تكنولوجيا المعلومات. يقلل وكلاء الذكاء الاصطناعي من الارتباك، مما يساعد الموظفين الجدد على الاستقرار بسرعة وتحسين معدلات الاحتفاظ بهم.
واليوم، أصبحت درجة CSAT لفريق الموارد البشرية في +80، وهي قفزة كبيرة مقارنةً بعدم رضا العمال عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي كانت تعاني منها الشركة من قبل. وقد تطورت AskHR الآن للتعامل مع 94% من استفسارات الموظفين وحل حوالي 10.1 مليون تفاعل سنويًا لقسم الموارد البشرية. وقد أدى ذلك إلى خفض التكاليف بأكثر من 5 ملايين دولار أمريكي سنوياً وتوفير 50,000 ساعة عمل للمديرين سنوياً. نيكل لامورو الرئيس التنفيذي لشركة IBM CHRO
كيف يعمل وكلاء الموارد البشرية
ما هي المهارات؟

المهارة هي إما إجراء واحد بسيط (إضافة صف إلى جدول Excel) أو مجموعة من الإجراءات التي تنجز معًا مهمة ما. يمكن أن يتراوح تعقيد المهارة بشكل كبير. يمكنك إنشاء مهارة تعثر على المرشحين على LinkedIn، وتجمع قائمة بجميع المرشحين، وترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني بشأن الفرصة. يمكنك إنشاء مهارة أخرى ترسل دعوات التقويم للمقابلات إلى تلك القائمة.
ما هي تدفقات المهارات؟

من خلال تدفقات المهارات، يمكنك الارتقاء بالمعلومات التكنولوجية خطوة إلى الأمام ودمج مهارات متعددة في عملية سلسة لأتمتة خط أنابيب الحصول على المرشحين بالكامل على LinkedIn. أو قم بأتمتة رحلة التأهيل بالكامل - من جمع الأوراق إلى إعداد الحسابات - دون تحريك إصبعك. تعمل تدفقات المهارات كقوالب وتربط المهام في تسلسل سلس، مما يوفر الوقت ويساعد على ضمان عدم وقوع أي شيء في الثغرات.
التكامل يستفيد وكلاء الموارد البشرية من مجموعة واسعة من الأدوات وأنظمة الموارد البشرية التي تستخدمها كل يوم، مما يساعد على ضمان تقديم الدعم عبر دورة حياة الموظف الكاملة، بدءاً من التوظيف والإعداد إلى إدارة الأداء وكشوف المرتبات.          
اتخذ الخطوة التالية

IBM يبث ما يقرب من عقد من الزمن في مجال الموارد البشرية التي تركز على الذكاء الاصطناعي والأتمتة في وكلاء الموارد البشرية. هل أنت مستعد لتحويل تجربة الموارد البشرية لديك؟

 

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