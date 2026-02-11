مرة واحدة كل عام، تجتمع أسماء بارزة في عالم الموسيقى في لوس أنجلوس لحضور حفل توزيع جوائز ®Grammy Awards، وهو احتفال عالمي بالموسيقى. وبالنسبة إلى ®Recording Academy—وهي مؤسسة غير ربحية تنظم حفلات ®Grammys—، يُعد ذلك تتويجًا لعام كامل من العمل، وفرصة لتقديم تجارب لا تنسى لأهم فئتين فيها: الفنانين الذين يصنعون الموسيقى، والجماهير التي تحبها.

على الرغم من أن الآلاف يحضرون حفل توزيع جوائز جرامي مباشرةً في Crypto.com Arena، إلا أن ملايين الأشخاص غيرهم حول العالم يحضرون حفلات Grammys عبر القنوات الرقمية. ولهذا السبب أعطت شركة Recording Academy الأولوية لإنشاء تجارب رقمية عالمية، لكل من جمهورها وأعضائها.

على سبيل المثال، في نهاية أسبوع حفلات ®Grammy، يتدفق الجمهور إلى موقع Grammy.com، وهم متعطشون لإلقاء نظرة على فنانيهم المفضلين في أثناء صعودهم إلى المسرح أو سيرهم على السجادة الحمراء. أرادت شركة Recording Academy منح عشاق الموسيقى فرصة للمشاركة والتفاعل بعد الوصول إلى الموقع. وبالتعاون معًا، أنشأت IBM وRecording Academy لعبة GRAMMY® IQ المطورة باستخدام IBM® watsonx، وهي لعبة أسئلة موسيقية تفاعلية تختبر معلومات الجمهور من خلال أسئلة وأدلة وتفسيرات مولدة بالذكاء الاصطناعي.

لكن حفل توزيع جوائز جرامي ليس سوى ليلة واحدة. وفي بقية العام، تعمل شركة Recording Academy على تعزيز رفاهية مجتمع الموسيقى من خلال خدمة أكثر من 30000 عضو، بدءًا من الفنانين إلى المنتجين ومهندسي الصوت. ولكل عضو علاقة فريدة مع الأكاديمية. ترغب Recording Academy في تقديم تجربة رقمية سهلة ومخصصة لكل عضو، سواء كان يشتري تذاكر لحفل جوائز أو يجدد عضوية. ومن ثَم، تعاونت مع IBM® Consulting لتصميم رحلات رقمية أكثر تخصيصًا وتبسيطًا لكل نوع من أنواع الأعضاء.

يقول Panos A. Panay، رئيس Recording Academy: “نحن نعيش في عصر رقمي، والتجارب الرقمية هي التي تحدد هوية علامتك التجارية، سواء كنت تاجر تجزئة أو بنكًا أو Recording Academy. وكان لشركة IBM دور أساسي في مساعدتنا على الارتقاء بتجربتنا الرقمية.”