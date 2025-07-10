دعونا نبتكر نهجًا يحول الأفكار إلى نتائج ملموسة
بحلول عام 2033، سينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7%¹ أو 7 تريليونات دولار أمريكي؛ بسبب تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الشركات وعلى المجتمع ككل. وسيأتي نصف هذا النمو من وفورات الإنتاجية، والنصف الآخر من زيادة الطلب الاستهلاكي نتيجةً للتحسينات التي شهدتها المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، في عالم تفشل فيه 70% من جهود التحول الرقمي²، كيف تضمن المؤسسات أنها تحقق قيمة حقيقية من الذكاء الاصطناعي ولا تتخلى عن مكانتها أمام المنافسين؟
يساعد IBM Garage على تقليل مخاطر التحول مع سرعة توسيع نطاق التأثير من خلال نموذج مشاركة تعاوني يركِّز على القيمة.
يعمل IBM Garage على توجيه الجهود نحو أهم عوامل تحقيق القيمة لديك، ويراقب القيمة التي تتحقق بشفافية في كل مرحلة من البرنامج، ويوسِّع أساليب العمل الحديثة عبر دمج أفضل ممارسات التفكير التصميمي المؤسسي، والتطوير المرن، وDevSecOps، مدعومًا بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM وشركائها.
يتوفر فريق مشترك من الخبراء المتخصصين في شتى المجالات، كرسوا أوقاتهم لأنشطة التفكير التصميمي والبحث المكثف لكشف الطبيعة الحقيقية التي تكمن في الفرص التي يمثلها كل عميل.
تستخدم دورة تطوير الحلول هذه الأسلوب الرشيق وعمليات التطوير لإطلاق الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق واختباره سريعًا، مع الاستفادة من خبرات شركة IBM في مجال الأعمال والتقنية، وتشمل السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، ومجموعة منتجات وخدمات IBM بكاملها.
إمكانية تحسين وتوسيع حلول قوية — وثقافة الابتكار الجديدة — عبر المؤسسة.
ماذا لو تمكنت من رؤية وتتبُّع القيمة المتحصلة من أهم مبادراتك منذ إنشائها وحتى بنائها ونشرها؟ ماذا لو توفرت لك الشفافية لفهم نوعية الجهود التي ساهمت بأكبر عائد في نجاحك، وصولاً إلى أحدث الميزات؟ لا داعي للتساؤل بعد الآن. نرحب بك لتجربة IBM Garage Experience.
يعد IBM Garage Experience منصة حوكمة قائمة على البرامج، تساعدك على تحديد أولويات مبادراتك الأكثر حساسية، ومواءمتها وتتبُّعها بشفافية وفهم قيمتها. فهي رفيقك الرقمي الذي يرشدك ويوضح لك عملية تنسيق القيمة في IBM Garage، بحيث يمكنك:
تنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي ونهج السحابة الهجينة.
يمكنك تصميم وتوسيع نطاق أحدث حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة بسرعة وثقة في كل أعمالك.
دمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.
أطلق العنان لمرونة المؤسسة في تحول الأعمال والتقنية.
النجاح في تحويل أهداف الاستدامة إلى واقع مسؤول.
تسريع رحلتك في مجال السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.
إيجاد التحول الاستراتيجي المنشود في الأعمال من الألف إلى الياء.
تصميم وتقديم تجربة عملاء آمنة لا تُنسى.
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تتمتع Debbie بسجل حافل بالابتكار والقيادة في البرامج المعقدة والتحول الرقمي، ولها دور فعَّال في تحقيق القيمة بمعاونة المديرين التنفيذيين للعملاء من خلال رؤية شخصية تطبق حلولاً تحويلية ومبتكرة لتحسين الأعمال الأساسية.
محمد حاصل على شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) وحاصل على شهادة كبير المهندسين المتميزين من Open Group. ويتمتع محمد بخبرة واسعة في تصميم الحلول المؤسسية المعقدة في مجالات البيع بالتجزئة والخدمات المصرفية والصناعات المالية.
ركِّز على ما هو مهم بفضل الرؤى المقدمة حول أحدث ما توصلت إليه الأعمال والتقنية. تعرّف على آراء القادة الذين لهم دور بارز في دفع عجلة الابتكار في مجال الأعمال.
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1 “Generative AI could raise global GDP by %7”, Goldman Sachs, 2023
2 “Common pitfalls in transformations”, McKinsey, 2022
3 Forrester Economic Impact of IBM Garage, 2023
4 Forrester Economic Impact of IBM Garage, 2023
5 Bringing the “wow” factor to Campari’s Brands through a Digital Factory, IBM, 2023